‘Dat is de enige manier waarop Oranje kans maakt om het EK te winnen’

Donderdag, 24 juni 2021 om 08:12 • Rian Rosendaal

In aanloop naar het achtstefinaleduel met Tsjechië op het EK laait de discussie weer op wie naast Memphis Depay moet opereren in de voorhoede. Pierre van Hooijdonk laat er geen twijfel over bestaan en kiest vol voor Donyell Malen. Ook voormalig topschutter Roy Makaay is van mening dat het Nederlands elftal het beste af is met de PSV-aanvaller. Bondscoach Frank de Boer kan Wout Weghorst beter achter de hand houden, zo luidt het oordeel.

"Als Oranje iets wil bereiken op dit EK, dan moet De Boer met Malen in de basis spelen tegen de zwaardere tegenstanders. Dat is de enige manier waarop dit Nederlands elftal kans maakt om Europees kampioen te worden", geeft Van Hooijdonk als advies mee aan De Boer in een vraaggesprek met De Telegraaf. De analist voorziet problemen als de bondscoach toch weer voor Weghorst kiest zondag. "Hij is niet erg snel. Terwijl Depay een speler is die altijd in de bal komt. Daarom heb je naast Depay een snelle speler nodig, die diepte in het spel brengt. Weghorst kon in die eerste wedstrijden zelden of nooit worden weggestoken, terwijl je dat bij Malen direct meerdere keren zag tegen Noord-Macedonië", aldus de oud-aanvaller.

Van Hooijdonk benadrukt overigens dat Weghorst wel degelijk gebruikt kan worden door De Boer, maar dan moet er wel het een en ander worden aangepast aan de speelwijze. "Met meer voeding van de flanken. Ik vind niet dat Weghorst het slecht heeft gedaan in de EK-wedstrijden tot nu toe. Hij heeft goed meegedraaid. Maar om kans te hebben tegen sterkere tegenstanders heeft Oranje nu behoefte aan snelheid voorin." Makaay haalt de afsluitende groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (0-3) aan om zijn mening over Malen kracht bij te zetten. Met hem en Depay voorin is er volgens hem veel meer variatie in het aanvalsspel van Oranje.

"Als Depay in de spits stond, week Malen uit naar links en andersom. Nederland was veel moeilijker te verdedigen dan de duels ervoor", aldus Makaay, die tevens vindt dat Georginio Wijnaldum beter functioneert als Depay en Malen voor hem spelen. "Malen en Depay creëren voor hem de ruimte, waardoor hij de gaten in kan duiken." De oud-speler wil Weghorst overigens niet al helemaal afschrijven voor dit EK. "Wout is een goede spits, maar in mijn optiek vooral in een 4-3-3-systeem, omdat het voor hem ideaal is als hij wordt bediend van de zijkanten. En in het huidige systeem is hij het perfecte breekijzer."