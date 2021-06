Malen: ‘Of ik dan teleurgesteld ben? Dat zou heel menselijk zijn, toch?’

Dinsdag, 22 juni 2021 om 13:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:49

Donyell Malen maakte maandagavond veel indruk tegen Noord-Macedonië (0-3), met als absoluut hoogtepunt zijn voorassist bij het derde doelpunt van Georginio Wijnaldum in de tweede helft. Frank de Boer koos voor het eerst voor Malen naast Memphis Depay in de aanval, nadat Wout Weghorst in de eerste twee groepsduels de voorkeur kreeg voorin. Het optreden in de Johan Cruijff ArenA smaakt naar meer, maar Malen rekent zich met het oog op de achtste finale van het EK zeker nog niet rijk.

"Of ik teleurgesteld ben als ik in Boedapest (zondag, red.) niet zou spelen?", vraagt Malen zich dinsdagmiddag op de persconferentie hardop af. Om vervolgens antwoord te geven op zijn eigen vraag: "Dat zou heel menselijk zijn, toch? Maar de trainer bepaalt wie er speelt. We hebben nog voldoende trainingsdagen, daarin probeer je het de trainer natuurlijk zo moeilijk mogelijk te maken." Er was bij Malen geen sprake van ongeduld of ergernis toen De Boer tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) koos voor Weghorst naast Depay. "Nee, dat valt wel mee hoor, al wil iedere speler natuurlijk starten op het EK", benadrukt Malen, die terugkijkt op een goede samenwerking met Malen in de voorste linie van Oranje.

"Ik denk dat we als spelers goed bij elkaar passen", vervolgt de PSV-aanvaller. "Of we hetzelfde denken? Dat weet ik niet. Memphis en Georginio Wijnaldum zijn zó ervaren, die jongens weten wat er wordt gevraagd. Het is heel fijn om daar samen mee te kunnen spelen. Ze weten waar je moet staan en waar druk gezet moet worden. Toen ik debuteerde in Oranje hielp Memphis mij al heel erg. Met de tijd wordt dat goede gevoel steeds sterker, als je meer traint en met elkaar wedstrijden speelt. Er waren zeker momenten dat we allebei in onze kracht kwamen (tegen Noord-Macedonië, red.), al kan het natuurlijk altijd beter", kijkt Malen kritisch naar zijn optreden van maandagavond.

Cody Gakpo, de eerste debutant op een EK bij Oranje sinds 1980, is vooral heel erg trots op zijn eerste speelminuten namens Nederland. "Ik heb hier hard voor gewerkt en en heel blij dat het is gebeurd", jubelt de debuterende aanvaller tijdens het persmoment van dinsdag. "En ik ben ook blij dat ik dit moment met Donyell en Denzel Dumfries heb kunnen delen." Gakpo merkt bij Oranje wél een groot verschil met PSV, waar hij hoger in de pikorde lijkt te staan. "Hier kwam ik in een voor mij nieuw elftal terecht, dan moet je jezelf laten zien. En proberen je eigen kansen af te dwingen. Gelukkig is dat gisteren (maandag, red.) gelukt", zo besluit de vleugelaanvaller.

