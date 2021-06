NAC Breda reageert woest op vertrek Maurice Steijn en wijst schuldige aan

Zaterdag, 19 juni 2021 om 19:51 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

NAC Breda heeft zaterdagavond via de officiële website gereageerd op de beslissing van Maurice Steijn om per direct te vertrekken als trainer van de club. De oefenmeester heeft kenbaar gemaakt vanwege veiligheidsredenen afscheid te nemen van de Noord-Brabanders. NAC geeft aan ‘zeer geraakt te zijn door de ontwikkelingen rond de club’ en haalt bovendien verwoestend uit naar BN DeStem.

“Wij staan voor de veiligheid van de mensen van de club, punt uit”, zo reageren de directie, RvC en grootaandeelhouders van NAC op de website van de club. “Het is diep triest dat we in dit land – en specifiek ons geliefde Breda – zover zijn gekomen dat persoonlijke bedreigingen ertoe leiden dat mensen moeten besluiten om te stoppen. In dit geval Maurice, die niets anders heeft gedaan dan keihard werken om met NAC Breda te promoveren.”

“Dit is een nederlaag voor iedereen en onacceptabel en onverteerbaar”, zo gaat het bericht verder. “Hopelijk realiseren de mensen die voor de ophitsing rond de club en de persoon Maurice hebben gezorgd, welke schade ze hebben aangericht aan de club, de stad, mensen persoonlijk en het maatschappelijke klimaat. Daartoe behoren helaas ook een aantal mensen dicht bij de club en bepaalde media. Zij zullen bij zichzelf te rade moeten gaan.”

Met name de regiokrant BN DeStem krijgt een flinke veeg uit de pan van de belanghebbenden van NAC. “NAC Breda is zeer geraakt door de ontwikkelingen rond de club. Er is een negatieve sfeer gecreëerd door BN DeStem en personen met een eigen agenda in Breda die vilein en giftig is. Bewuste leugens voeren daarbij de boventoon en deze krant publiceert deze vuilspuiterij kritiekloos. Sterker: hoogst zelden worden bronnen gecheckt, hoor en wederhoor wordt nauwelijks toegepast en meningen van anonieme bronnen worden als feiten gepresenteerd.”

Verder meldt de club dat de komende dagen gebruikt zullen worden voor bezinning. “Er zullen zaken op een rij worden gezet, er zal bepaald worden waar de club nu staat en wat de impact van dit alles is op de voorbereidingen voor het komende seizoen. De gesprekken met mogelijke kandidaten voor de functie van technisch directeur zijn inmiddels gestart”, zo klinkt het.

De afgelopen weken ontstond er een explosieve situatie bij NAC. Er was sprake van een machtsstrijd tussen technisch directeur Ton Lokhoff en Steijn, die al geruime tijd lijnrecht tegenover elkaar stonden. Waar Steijn op weg leek naar de uitgang, besloot de Raad van Commissarissen dat de trainer en technisch directeur hun geschillen bij moesten leggen in de hoop op een goede samenwerking. Zover kwam het niet, want Lokhoff stapte afgelopen woensdag op.

Het vertrek van clubicoon Lokhoff, door zijn verleden bij de club enorm populair bij de achterban, was tegen het zere been van veel NAC-fans. Zij kijken verwijtend naar Steijn en dat leidde met name online tot veel negativiteit rond de hoofdtrainer. Een groep supporters eisten al het ontslag van Steijn en kondigden ‘gepaste acties’ aan als dit niet voor zaterdag 23.59 uur was gebeurd.