Valentijn Driessen: ‘Hij is altijd zo wild, maar als je dan Timber ziet...’

Vrijdag, 18 juni 2021 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:06

Valentijn Driessen kan zich wel vinden in de kritiek van Marco van Basten op Matthijs de Ligt. In de podcast Kick-off Oranje van De Telegraaf geeft de journalist te kennen dat hij de centrumverdediger van Oranje ‘te wild’ vindt, en dat Jurriën Timber juist veel gecontroleerder de duels aangaat. Daarnaast is Timber volgens de chef voetbal van de krant ook ‘in de voortzetting’ sterker dan De Ligt.

Van Basten was na afloop van de 2-0 overwinning van Oranje op Oostenrijk kritisch op De Ligt. In de studio van de NOS werd een moment uit de eerste helft van het duel in de Johan Cruijff ArenA uitgelicht, waar Marcel Sabitzer een vrije doortocht richting het doel leek te krijgen doordat De Ligt meeliep met Michael Gregoritsch. Van Basten kwam op basis van dat moment tot de conclusie dat De Ligt niks heeft opgestoken in Italië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik kon me er ergens wel in vinden”, reageert Driessen op de kritische noot van Van Basten. “Ik vind ook dat De Ligt er niet veel op vooruit is gegaan het afgelopen jaar. Wat ik toch van een verdediger verwacht, is dat hij op zijn benen blijft staan. En dat doet hij niet. Daarnaast is hij ook altijd zo wild, want hij is volgens mij de speler die het vaakst met een tulband het veld verlaat van iedereen. Dat zegt al dat je niet echt de controle hebt over bepaalde duels.”

“Dat vond ik met Timber wel”, doelt Driessen op de controle bij de verdedigende acties van de Ajacied. “Ik heb Timber ook net op de training gezien en als je ziet hoe goed hij kan verdedigen op de bal... Dus dan bedoel ik niet als een wilde stier in de nek beginnen te hijgen waardoor mensen bang worden”, refereert Driessen gekscherend aan De Ligt. “Sommige spitsen zijn natuurlijk wel bang voor Matthijs de Ligt, want er komt natuurlijk wel wat in je rug aan. Bij Timber is dat veel minder, maar het is echt geweldig om te zien hoe zuiver hij op de bal kan verdedigen. Daarnaast vind ik Timber ook aan de bal veel beter dan De Ligt, dus met name in de voortzetting. Wellicht dat dat voor Van Basten de standaard is.”

“Verder hebben we het na Schotland ook over de organisatie gehad”, vervolgt Driessen. “De Ligt is geen voorstander van dit systeem, want in Italië staat hij met vier man achterin en nu staan ze er met drie mannen. Als hij dat in het midden gezet wordt, dan moet hij zorgen voor de coaching. Nog meer dan als je aan de linker- of rechterkant staat. Stefan de Vrij voetbalt al twee jaar in dit systeem, dus die kan je veel beter in het systeem zetten. Maar De Boer koos vanwege zijn snelheid er toch voor om De Ligt in het centrum te zetten.”

Mike Verweij kan zich overigens niet helemaal vinden in de woorden van zijn collega en de uitspraken van Van Basten. “Volgens mij is iedereen het er wel over eens dat De Ligt echt wel heel erg goed is teruggekomen na zijn liesblessure. Hij speelde heel erg goed. In het fragment dat Van Basten aanhaalde zag De Ligt er inderdaad niet goed uit, maar in het algemeen vond ik dat hij goed speelde. Ik vond het snoeiharde kritiek op basis van één moment. En het gaat een beetje ver om te zeggen dat hij in Italië helemaal niks heeft geleerd”, besluit Verweij.