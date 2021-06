Deense bond bevestigt hartstilstand: ‘Net op tijd, anders was hij overleden’

Zondag, 13 juni 2021

Christian Eriksen werd zaterdag inderdaad getroffen door een hartstilstand, zo heeft bondsarts Morten Boesen zondagmiddag laten weten tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. Eriksen blijft de komende dagen in het ziekenhuis in Kopenhagen. De middenvelder van Denemarken ging in de wedstrijd tegen Finland (0-1) plots naar de grond en moest worden gereanimeerd. Zijn toestand is zondagmiddag nog altijd stabiel, zo laat Boesen weten. Bondscoach Kasper Hjulmand zegt er spijt van te hebben dat hij het duel heeft uitgespeeld met zijn ploeg.

"We hebben hem met behulp van een defibrillator teruggekregen", vertelt Boesen. "We waren net op tijd, anders was hij overleden. Vandaag heb ik een paar keer met hem gesproken. Hij is nog steeds stabiel en het gaat oké met hem gezien de omstandigheden." Eriksen stortte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft in Kopenhagen in elkaar. De middenvelder werd ongeveer tien minuten op het veld gereanimeerd. Volgens de Deense bond is de toestand van Eriksen, die in een ziekenhuis in Kopenhagen ligt, nog steeds stabiel. Voor de spelers en stafleden van Denemarken is slachtofferhulp beschikbaar.

Naast Boesen waren ook Hjulmand en bondsvoorzitter Peter Möller bij de persconferentie aanwezig. "Christian heeft ook vandaag contact gehad met de andere spelers", gaat Boesen verder. "Hij moet voor onderzoek en observatie in het ziekenhuis blijven. De eerste onderzoeken geven een positief beeld." Ook Hjulmand sprak al met Eriksen. "Hij gaf aan dat hij er niet meer veel van wist en vroeg meteen: 'Hoe gaat het met jullie?' Dat is typisch Christian. Hij is een geweldige speler en een fantastisch persoon. Hij wil graag dat wij spelen. En wij willen spelen voor Christian."

Dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten én aanvoerder Simon Kjaer maakt Eriksen het naar omstandigheden goed. "Op het veld en ziekenhuis zijn we geweldig geholpen", spreekt Boesen zijn dank uit. "Ook de spelers hebben ons goed bijgestaan door een cirkel om hem heen te vormen, zodat we ons werk rustig konden doen." De arts legde daarnaast uit dat er psychologen in het hotel van de Deense nationale ploeg aanwezig zijn voor de traumaverwerking van de spelers. "Zij zijn er vandaag ook", aldus de bondsarts.

Hjulmand zei tijdens de persconferentie dat hij er spijt van heeft dat zijn ploeg zaterdagavond de wedstrijd heeft uitgespeeld. "We hadden niet door moeten gaan", aldus Hjulmand. "We hadden gewoon in de bus moeten stappen, dan hadden we vandaag wel verder gezien.. Het was verkeerd om de verantwoordelijkheid bij de spelers neer te leggen. Ik heb er nu een slecht gevoel over. We spraken wel af dat we het besluit pas zouden nemen totdat we duidelijkheid hadden over hoe het met Eriksen ging. We kregen toen het bericht dat hij weer bij bewustzijn was en weer praatte."