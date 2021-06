Deense bond komt zondagochtend met positief nieuws over Eriksen

Zondag, 13 juni 2021 om 10:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:35

De Deense voetbalbond bevestigt zondagochtend in een officiële verklaring dat Christian Eriksen weer bij kennis is. Er is ook al contact geweest met zijn collega-internationals van de Deense ploeg, zo klinkt het vanuit Kopenhagen. Eriksen zakte zaterdagavond plotseling in elkaar tijdens het openingsduel van de Denen tegen Finland, waardoor er al snel grote paniek ontstond op het veld en daarbuiten. Hij werd lange tijd gereanimeerd op het veld en na het uitspelen van het restant van het EK-duel in Kopenhagen kwam de melding dat Eriksen alweer stabiel was.

"Het laatste nieuws: vanochtend hebben wij gesproken met Christian Eriksen, die een groet heeft overgebracht naar zijn ploeggenoten", zo brengt de Deense bond zondag naar buiten. "Zijn toestand is stabiel en hij zal voorlopig in het ziekenhuis blijven voor verder medisch onderzoek. Het elftal en de technische staf heeft specialistische hulp aangeboden gekregen en ze zullen elkaar blijven steunen na het incident van gisteren (zaterdag, red.)." De Deense bond is dankbaar voor de steun die binnenstroomt na het onwel worden van Eriksen in het Parken Stadion.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

"De hartverwarmende groeten van fans, spelers, de koninklijke families van Denemarken en Engeland, verschillende voetbalbonden en clubs vinden wij echt geweldig. We moedigen iedereen aan om reacties te blijven sturen naar de Deense voetbalbond en wij zullen er dan voor zorgen dat deze reacties terechtkomen bij Christian en zijn familie", zo besluit de Deense voetbalbond het statement omtrent de situatie van Eriksen.

De DBU bevestigde zaterdagavond al dat Eriksen wakker was en nader werd onderzocht in het Rigshospitalet van Kopenhagen. Ook heeft hij zijn ploeggenoten toegesproken, bevestigde directeur Peter Möller van de DBU. Hij zou ze via FaceTime hebben gevraagd om de wedstrijd af te maken. De wedstrijd in Kopenhagen werd uiteindelijk afgemaakt en Finland stapte met een 0-1 overwinning van het veld.

Eriksen is stabiel en vroeg spelers om wedstrijd te hervatten

Zaterdagavond kwam er al een positieve update over de situatie van de Deense middenvelder. Lees artikel