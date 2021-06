Stekelenburg: ‘Als je hard blijft werken komt het geluk soms naar je toe’

Zondag, 6 juni 2021 om 22:58 • Yanick Vos • Laatste update: 23:08

Maarten Stekelenburg stond zondagavond tegen Georgië (3-0) voor het eerst sinds 13 november 2016 onder de lat bij Oranje. Nadat concurrent Tim Krul afgelopen woensdag de kans kreeg van bondscoach Frank de Boer, was het in Enschede de beurt aan de Ajax-keeper. De trainer maakt op korte termijn bekend wie zijn eerste keeper zal zijn op het EK. Stekelenburg wacht het af en hoopt dat de keuze in zijn voordeel uitpakt.

Een jaar geleden had Stekelenburg niet kunnen bedenken dat hij mogelijk als eerste keeper van Oranje naar het EK zou gaan. Hij ruilde de bank van Everton in voor die van Ajax en greep zijn kans nadat André Onana tegen een langdurige schorsing aanliep nadat hij positief werd getest op het verboden middel furosemide. Door een positieve coronatest ontbreekt Jasper Cillessen in de EK-selectie, waardoor Stekelenburg nu kanshebber is om eerste keeper van Nederland te worden. “Het is niet iets wat ik vooraf had gedacht. Wel gehoopt natuurlijk”, reageerde de 38-jarige doelman zondagavond bij de NOS. “Als je hard blijft werken komt het geluk soms naar je toe.”

Met zijn 38 jaar en 257 dagen is Stekelenburg na Sander Boschker (39 jaar en 224 dagen) en Piet Kraak (38 jaar en 263 dagen) de op twee na oudste keeper die speelde voor het Nederlands elftal. Verslaggever Arno Vermeulen zei tegen Stekelenburg dat de doelman volgens de publieke opinie de beste papieren lijkt te hebben. “Ja, maar dat doet me niet zoveel”, aldus Stekelenburg. "Het gaat er uiteindelijk om wat de bondscoach vindt. Het is zijn keuze en ik hoop dat het voor mij is. Je wil als sportman altijd spelen en daar ga ik voor. Maar nogmaals: het is aan de bondscoach.” Wat het voor Stekelenburg betekent dat hij rugnummer één heeft gekregen? “Niks, want als je met een op de bank zit is het ook niet prettig.”

De Boer wilde na afloop van het duel op de persconferentie niets loslaten wie de concurrentiestrijd heeft gewonnen. "Ik ga het deze week overleggen. We zullen het zondag zien. Zondag is het moment dat jullie het zien, het lijkt mij een goed idee dat ik het eerst de keepers zelf vertel”, aldus De Boer. Volgens Pierre van Hooijdonk gaat het er nog om spannen wie zondag tegen Oekraïne onder de lat staat bij Oranje. "Die wedstrijd tegen Schotland met Krul en de wedstrijd tegen Georgië met Stekelenburg: dat is een gelijkspel", aldus de analist. Theo Janssen denkt dat De Boer zijn keuze allang gemaakt heeft. "Ik ben het met Pierre eens, maar zeg nog steeds Stekelenburg. Ik hoorde De Boer van tevoren zeggen dat hij er nog niet uit is. Dat kan niet. Hij weet het al. Hij wist het al voordat ze hieraan begonnen, zeker toen Cillessen wegviel."