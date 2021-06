Een dikke en een zeldzame onvoldoende in uitzwaaiduel Oranje

Maandag, 7 juni 2021 om 13:46 • Laatste update: 14:15

Het Nederlands elftal heeft zondagavond een 3-0 overwinning geboekt op Georgië. Met een doelpunt en een assist was Memphis Depay de uitblinker aan de kant van het Nederlands elftal. Voetbalzone beoordeelt de spelers van het Nederlands elftal die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.

Spelersrapport Oranje tegen Georgië

SPELER CIJFER Maarten Stekelenburg 6,5 Denzel Dumfries 7 Jurriën Timber 6,5 Stefan de Vrij 6,5 Daley Blind 7 Owen Wijndal 6 Georginio Wijnaldum 6 Marten de Roon 4 Frenkie de Jong 5 Wout Weghorst 6 Memphis Depay 7,5 Nathan Aké 6

Cijfers Oranje



Maarten Stekelenburg: 6,5

Concurrent Tim Krul kreeg woensdag de kans tegen Schotland, Stekelenburg mocht vanavond laten zien waarom de bondscoach voor hem zou moeten kiezen op het EK. Al na tachtig seconden moest hij in actie komen toen Saba Lobjanidze op hem afsnelde. Het was een van de weinige reddingen die hij verrichtte. Stekelenburg, die zijn eerste interland speelde sinds 13 november 2016, zocht in de eerste helft vaak Weghorst met de lange bal. Na rust kreeg hij weinig meer te doen.

Denzel Dumfries: 7

Na acht minuten spelen dook de PSV-back het strafschopgebied na een combinatie met Memphis Depay en verdiende hij een strafschop. Dumfries liet zich voornamelijk in aanvallend opzicht gelden. Na een kwartier spelen bood hij met een perfecte voorzet Depay een enorme kans, maar de Georgische keeper voorkwam een assist. De Boer wilde dat de backs van Oranje druk zetten op de backs van de tegenstander en dat had Dumfries goed begrepen.

Jurriën Timber: 6,5

Na zijn sterke debuut tegen Schotland kreeg het negentienjarige Ajax-talent opnieuw het vertrouwen van De Boer. Timber maakte opnieuw een solide indruk, al moest hij samen met zijn collega’s achterin een aantal kansen voor Georgië toestaan. De verdediger loste dat telkens goed op en kan terugkijken op een geslaagde tweede interland, die er voor hem een kwartier voor tijd op zat.

Stefan de Vrij: 6,5

Bij afwezigheid van Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk was De Vrij de leider in de Oranje-achterhoede. Hij voorkwam na twintig minuten spelen een grote kans voor de bezoekers door op het juiste moment te stappen en zijn directe tegenstander buitenspel te zetten. De Vrij speelde een solide wedstrijd, stond vaak goed opgesteld en voorkwam daarmee een aantal dreigende situaties.

Daley Blind: 7

Na een afwezigheid van drie maanden maakte de Ajacied zijn rentree in de Grolsch Veste. In de tweede minuut kwam zijn gebrek aan snelheid aan het licht in een sprintduel met Lobjanidze. Door reddend optreden van Stekelenburg leidde het niet tot een tegendoelpunt. Blind heeft een belangrijke rol in het 5-3-2-systeem, daar de opbouw voornamelijk via hem loopt. Met zijn strakke passes tussen de linies door is hij van grote waarde voor het Nederlands elftal. Na 45 minuten spelen zat zijn wedstrijd erop.

Owen Wijndal: 6

De linksback had aan de linkerkant veel moeite om aan de bal gevaarlijk te worden, terwijl hij in de eerste helft bij vlagen ook verdedigend in de problemen kwam. Waar Dumfries op rechts voor veel dreiging zorgde, liet Wijndal een stuk minder zien. Na rust kroop hij wat meer uit zijn schulp. Met nog twintig minuten op de klok zat zijn interland erop en kan hij zich opmaken voor zijn eerste eindtoernooi en basisplaats.

Marten de Roon: 4

De Roon is een van de spelers die bij zijn club gewend is aan het 5-3-2-systeem. Mede daardoor kan hij rekenen op een basisplaats. Desondanks oogde hij zondagavond ongelukkig in zijn rol op het middenveld. Doordat Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum veel werden afgeschermd kwam De Roon veel aan de bal. Daar ligt niet het sterkste punt van de middenvelder, die veel balverlies leed: liefst dertien keer in de eerste helft. Na een half uur spelen stond hij niet op te letten en kreeg zijn directe tegenstander Valeriane Gvilia een grote kans. Na rust toonde hij verbetering in zijn spel, maar kon hij een dikke onvoldoende niet voorkomen.

Frenkie de Jong: 5

Waar de Barcelona-middenvelder afgelopen woensdag al na een halfuur werd gewisseld, deed hij zondagavond ruim een uur mee. In de eerste helft was hij soms ongelukkig in zijn passing en bleek de samenwerking op links met Wijndal nog niet optimaal. Zijn voorzetten waren in de eerste helft vaker niet dan wel op maat en waren bijna altijd een prooi voor doelman Giorgi Loria. In de slotfase van de eerste helft had De Jong een goed afstandsschot in huis, maar door de vingertoppen van Loria kwam het niet tot een doelpunt. In 66 minuten spelen leed hij 11 keer balverlies. Alleen tegen Letland verloor De Jong vaker de bal: 14 keer in 90 minuten. Het leidt tot een zeldzame onvoldoende voor de middenvelder.

Georginio Wijnaldum: 6

De aanvoerder van Oranje speelde zijn 75ste interland voor het Nederlands elftal. Dat was ook vrijwel het enige opmerkelijke aan de wedstrijd van Wijnaldum. Hij speelde onopvallend, leed regelmatig balverlies en had een aantal aanvallende situaties beter moeten uitspelen. In het 5-3-2-systeem lijkt Wijnaldum niet in zijn kracht te komen.

Memphis Depay: 7,5

Na zijn twee doelpunten tegen Schotland was Depay ook vanavond weer trefzeker. In de tiende minuut schoot hij raak vanaf elf meter. Niet lang na het openingsdoelpunt kreeg Depay een grote kans geboden van Dumfries, maar de doelman lag in de weg. De aanvalsleider van Oranje was bedrijvig en zorgde voor de nodige creativiteit. Met een uitstekende assist stond hij aan de basis van de 2-0 van Weghorst. Vrijwel alle aanvallende dreiging kwam af van Depay, die ook aan de basis stond van de 3-0 van Ryan Gravenberch.

Wout Weghorst: 6

De spits kreeg opnieuw de voorkeur boven Luuk de Jong en wilde het vertrouwen terugbetalen aan De Boer. Hij werkte zich een slag in de rondte en maakte daarbij zo nu en dan onhandige overtredingen. Aan de bal ging het regelmatig mis bij Weghorst, die in de slotfase van de eerste helft voor het eerst op doel schoot. Nadat hij zichzelf vrijspeelde probeerde hij het met een schot in de verre hoek, maar Loria kon zonder al te veel moeite redding brengen. Tien minuten na rust was het wel raak voor Weghorst op aangeven van Depay. De spits reageerde met prachtige emotie op zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal. Onder begeleiding van een staande ovatie verliet hij 25 minuten voor tijd het veld.

?? Weghorst heeft het veld inmiddels verlaten, maar wat een ontlading was er bij hem na de 2-0. Zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal is een feit. #nedgeo pic.twitter.com/aPJIgk5OVl — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 6, 2021

Nathan Aké: 6

De verdediger van Manchester City was na 45 minuten spelen de vervanger van Blind. Het was lekker invallen voor Aké, daar het na rust eenrichtingsverkeer was en Nederland niet of nauwelijks meer in de problemen kwam. Hij bleef eenvoudig overereind.