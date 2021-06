Vriendin Isco met de dood bedreigd: ‘Ze stuurden selfies met wapens’

Dinsdag, 1 juni 2021 om 21:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:57

De vriendin van Isco, Sara Sálamo, is recentelijk slachtoffer geworden van doodsbedreigingen. In gesprek met The Huffington Post zegt Sálamo dat de bedreigingen zo ver gingen, dat ze bij de politie aangifte heeft gedaan. De haatdragende berichten zijn deels gericht op Sálamo's partner Isco, die bij Real Madrid een ongelukkig seizoen achter de rug heeft en niet als vaste waarde gold onder de inmiddels vertrokken Zinédine Zidane.

Een aantal supporters van Real Madrid beschuldigt Sálamo van de slechte prestaties van haar man bij de Koninklijke. "Ik heb doodsbedreigingen ontvangen", aldus de actrice. "Ze stuurden me selfies met wapens en zeiden: 'We gaan je vermoorden.'" Sálamo gaf in hetzelfde interview met bovengenoemd medium aan het zat te zijn om bekend te staan als 'de partner van'. "Mensen die zeggen dat ik bij een bepaald persoon hoor, doen geen recht aan wat ik daadwerkelijk vertegenwoordig als mens. De meeste vragen zijn gericht aan mijn partner of de problemen die het samenzijn met mijn partner mij veroorzaken", aldus Sálamo.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De doodsbedreigingen die Sálamo onlangs moest ondergaan, waren voor haar een brug te ver. "Ik ben er mee naar de politie gegaan, omdat deze vorm van belediging elke denkbare grens overschrijdt", gaat ze verder. "Ik heb dagen waarop ik tegen mezelf zeg: 'Je moet dit melden bij de politie.' En dan breng ik vervolgens twee maanden door zonder mijn mond open te trekken, omdat ik denk dat het toch geen nut heeft. Maar ik merk dat het steeds meer invloed heeft op mijn gemoedstoestand en mijn persoonlijke omstandigheden."

Het is zeker niet de eerste keer dat supporters via sociale media de jacht openen op partners van sterspelers. Afgelopen week overkwam zangeres Edurne hetzelfde, toen haar partner David de Gea de grote schlemiel werd in de finale van de Europa League tegen Villarreal door de beslissende strafschop te missen. De presentatrice van Mediaset kreeg een spervuur aan seksistische opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. "Dit bewijst maar weer dat er heel veel mis is in deze samenleving", zei De Gea over de seksistische opmerkingen. Het stel werd niet zo lang geleden ouders van hun eerste kindje.