Justin Bijlow verwacht geen late uitnodiging van Frank de Boer voor EK

Dinsdag, 1 juni 2021 om 19:48 • Dominic Mostert

Justin Bijlow rekent niet op een verlate uitnodiging voor het Nederlands elftal. De doelman blonk maandagavond in dienst van Jong Oranje uit in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk (2-1 zege); een dag later werd bekend dat Jasper Cillessen vanwege een coronabesmetting niet bij de selectie van Frank de Boer blijft. Marco Bizot schoof door als derde doelman achter Maarten Stekelenburg en Tim Krul. Als er nog een doelman zou uitvallen voor of tijdens het toernooi, kan De Boer kiezen om Bijlow nog bij de groep te halen.

"Ik ben nu met Jong Oranje bezig. Dat is al zo sinds ik weer fit ben en speel", verzekert Bijlow dinsdagavond in gesprek met het Algemeen Dagblad. Aan een plek in het 'grote' Oranje denkt hij momenteel niet. "Mocht het wel zo zijn, dan met alle liefde natuurlijk", voegt de doelman van Feyenoord eraan toe. Dat sommigen hem zien als de toekomstige keeper voor Oranje, vindt hij evenwel 'mooi om te horen'. "Ik moet het laten zien. Als ik goed blijf presteren, hoop ik dat ik er binnenkort bij zit. Iedereen wil het hoogst haalbare, dat is het grote Oranje."

Bondscoach Erwin van de Looi heeft het liefst dat Bijlow bij Jong Oranje blijft. "Het lijkt mij voor Justin hartstikke goed om die wedstrijden hier te keepen. Anders gaat hij daarnaartoe en keept hij niet. Hij heeft dit seizoen sowieso al weinig wedstrijden gespeeld. Volgens mij is het voor hem hartstikke goed om te keepen, en voor ons ook trouwens", geeft hij aan. De Boer liet dinsdag op een persconferentie weten dat hij Bizot op dit moment een betere optie vindt dan Bijlow, maar dat een oproep voor laatstgenoemde niet helemaal uitgesloten kan worden.

"We hadden al tegen Bizot gezegd dat hij de eerste reserve was en daarbij is Bijlow ook veel geblesseerd geweest de afgelopen maanden", verklaarde de bondscoach van het Nederlands elftal, die weet dat deelnemers aan het EK tijdens de eindronde nog een keeper mogen wisselen bij een blessure of positieve coronatest. "Ik heb daarom ook tegen Cillessen gezegd dat er nog een mogelijkheid bestaat dat we weer bij hem uitkomen als hij fit wordt en er bij ons nog een doelman wegvalt. Maar als hij dan niet fit is, dan kunnen we ook bij Bijlow uitkomen."