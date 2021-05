Afellay is vol lof over uitblinker bij Jong Oranje: ‘Heel veel uitstraling’

Maandag, 31 mei 2021 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:40

Ibrahim Afellay spreekt na afloop van de door Jong Oranje gewonnen kwartfinale op het EK Onder-21 tegen Jong Frankrijk (2-1) lovend over Justin Bijlow. De analist van de NOS vindt dat de doelman van Feyenoord zijn plek in de basis ten koste van Kjell Scherpen, die de groepsfase speelde, heeft waargemaakt. "Hij was heel goed", aldus Afellay.

"Hetgeen hij moest doen, heeft hij uitstekend gedaan", vervolgt de voormalig middenvelder. "Hij heeft ook aangetoond dat hij er staat als hij getest wordt. Het afstandsschot voor de openingsgoal (van Jonathan Ikoné, red.) pakte hij fantastisch. En in de tweede helft pakte hij een schot (van Faitout Maouassa, red.) met heel veel zekerheid klemvast. Het is een jongen die heel veel vertrouwen en uitstraling heeft. Het is begrijpelijk dat ze bij Feyenoord heel blij met hem zijn en heel veel toekomst in hem zien."

Ook Theo Janssen is onder de indruk van Bijlow. "Het is absoluut de beste keeper van de jonge generatie", zegt Janssen. "Niet voor niks hadden we het er van tevoren al over of hij bij het Nederlands elftal moest zitten. Ik denk dat als hij een heel seizoen fit was geweest dat die roep misschien nog groter was geweest." Afellay vindt dat Bijlow juist profiteert van zijn oproep voor Jong Oranje in plaats van het grote Nederlands elftal. "Voor hem is dit natuurlijk prima. Hij kan zich nu op het hoogste podium aan heel Europa tonen en dat is ook voor Feyenoord natuurlijk fantastisch. Op het toernooi met het Nederlands elftal had hij sowieso niet gespeeld natuurlijk", aldus de oud-PSV'er.

Bijlow zelf verscheen na afloop met een brede glimlach voor de camera van de NOS. "In de laatste fase was het vooral tegenhouden en als je dan in de laatste minuut in de counter mag scoren, dan is dat lekker", aldus de doelman, die in blessuretijd met een snelle inworp de winnende goal van Myron Boadu inleidde. "Ik kreeg op mijn klote van Calvin (Stengs, red.), het moment daarvoor. Ik zag hem nu weer vrij staan, dus ik dacht ik gooi hem in. Het resulteerde in een doelpunt, dat is mooi." Stengs speelde de bal door op Justin Kluivert, die op zijn beurt breed legde op de inglijdende Boadu.

"Dat is typisch Justin", reageert bondscoach Erwin van de Looi op het tweede doelpunt van zijn elftal. "Hij kan niet alleen goed keepen, maar heeft ook oog voor wat er daarna gebeurt. Calvin is iemand die meteen wil voetballen als we de bal hebben. Je zag dat hij nog best hard kon."