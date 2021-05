Mike Verweij: ‘Noussair Mazraoui is op weg naar de uitgang bij Ajax’

Zaterdag, 29 mei 2021 om 16:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:19

Mike Verweij sluit niet uit dat Noussair Mazraoui gaat vertrekken bij Ajax. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf laat de journalist weten dat de Amsterdammers in principe wel door willen met de 23-jarige rechtsback, die nog een doorlopende verbintenis heeft tot medio 2022, maar ‘niet voor de bedragen die nu op tafel liggen’. Verweij meent dat Ajax door de financiële gevolgen van de coronacrisis in mindere mate bereid is ‘megasalarissen’ uit te delen.

“Mazraoui is op weg naar de uitgang”, erkent Verweij, die door presentator Pim Sedee gevraagd wordt naar de status van de rechtsachter. “Hij heeft dezelfde zaakwaarnemer als Hakim Ziyech, die een van de grootverdieners was in Amsterdam. Maar de tijd van de megasalarissen is door corona voorbij. Natuurlijk zal Ajax sommige spelers alsnog veel blijven betalen, maar in sommige contractonderhandelingen wordt nu wel gezegd: ‘Tot hier en niet verder.’”

“Als je er dan niet uitkomt, is verkopen het beste”, vervolgt Verweij. “Ik denk dat Ajax er best uit wil komen met Mazraoui, maar niet voor de bedragen die nu op tafel liggen.” Ook Jurriën Timber, Devyne Rensch en Sean Klaiber zouden nog de rechtsachterpositie kunnen bekleden. Laatstgenoemde zou volgens Verweij overigens graag verkocht worden door Marc Overmars, maar de journalist verwacht niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren. “Hij is vorig jaar zomer gehaald, dus het lijkt me niet dat hij meteen weer verkocht wordt. Als Mazraoui vertrekt, dan zal je Klaiber toch als derde back-up moeten houden.”

Naar verluidt is ook Perr Schuurs een van de spelers komende zomer mag vertrekken. “Als voor hem een goede prijs voor wordt betaald, dan is hij weg”, merkt Verweij op. “Hetzelfde gold eigenlijk voor Kjell Scherpen. Daar zagen ze in principe op termijn wel een speler voor Ajax 1 in. Maar wat Schuurs betreft zou ik de hoop nog niet helemaal opgeven”, aldus de clubwatcher van Ajax. Donderdag berichtte De Telegraaf al over het feit dat Brighton & Hove Albion een akkoord zou hebben bereikt met Ajax over de komst van Scherpen.

In totaal zijn er zeven namen, Schuurs niet meegerekend, die weg zouden mogen bij Ajax, zo meldde Verweij eerder deze week. De kans is groot dat ook Nicolás Tagliafico vertrekt bij de landskampioen, al heeft dat te maken met de persoonlijke ambities van de Argentijn. Daarnaast zouden de Amsterdammers inzetten op de exit van Lassina Traoré, David Neres, André Onana en Zakaria Labyad.