Emotionele Luis Suárez haalt uit naar Barcelona: ‘Ze keken op me neer’

Zaterdag, 22 mei 2021 om 21:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:04

Luis Suárez heeft zijn tranen na het grijpen van de landstitel niet in bedwang kunnen houden. Voor de camera van Movistar loopt de 34-jarige Uruguayaan leeg nadat hij gefeliciteerd werd met het kampioenschap en zijn winnende treffer tegen Real Valladolid (1-2). Suárez maakt van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar Barcelona, de club waar hij afgelopen zomer moest vertrekken. Tegelijkertijd spreekt de aanvaller zijn dank uit aan Atlético Madrid voor het geboden vertrouwen.

"De situatie waarin ik verkeerde was erg moeilijk”, opent Suárez, refererend aan de wijze waarop hij behandeld werd bij Barcelona. “Ook manier waarop ze op me neerkeken... en toen opende Atlético de deuren voor me. Ik kreeg de kans om te laten zien dat ik het nog steeds in me had. Ik zal club eeuwig dankbaar zijn voor het vertrouwen dat ik heb gekregen. Veel mensen hebben met mij geleden. Al vele jaren zijn mijn vrouw en mijn kinderen iedere dag betrokken bij het voetbal, maar afgelopen jaar hebben zij vanwege de omstandigheden het meest geleden.”

Luis Suárez wederom met de 1-2 ?? De titel lijkt ineens weer veel dichterbij ??#ZiggoSport #LaLiga #RealValladolidAtleti pic.twitter.com/ozuQSPHcPc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2021

“Het is mijn werk op de club te helpen met doelpunten”, vervolgt Suárez. “Atlético heeft een geweldig jaar gehad, ondanks de moeilijke momenten die we soms hadden in LaLiga. Maar uiteindelijk waren wij de meest stabiele ploeg en daarom zijn we kampioen geworden." Of de landstitel met Atlético anders ‘smaakt’ dan met Barcelona, vindt Suárez moeilijk te zeggen. “Natuurlijk is dit heel speciaal, zeker gezien de feiten die ik net al benoemde. Maar in Barcelona heb ik ook goede statistieken neergezet en ben ik vijf keer in zeven jaar kampioen geworden.” Verder verwacht de goalgetter dat ook Lionel Messi ‘erg blij zal zijn’, gezien hun hechte vriendschap. "Hij wenste me voor de wedstrijd veel succes en vertelde me dat ik het verdiende."

Suárez kreeg eind september te horen dat er geen toekomst meer voor hem was bij Barcelona. In het debuutjaar bij Atlético nam de spits sportieve revanche, daar hij met de winnende treffer tegen Valladolid zijn seizoenstotaal opkrikte naar 21 doelpunten. Het doelpunt ontstond na verschrikkelijke terugspeelbal van Sergi Guardiola, die de bal zomaar in de voeten van Suárez speelde. Hij kreeg vervolgens alle tijd en ruimte had om alleen op doel af te gaan en de 1-2 aan te tekenen.