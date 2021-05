Club Brugge komt met statement: ‘Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax’

Vrijdag, 21 mei 2021 om 14:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:49

Club Brugge heeft vrijdagmiddag gereageerd op de ontstane ophef na het titelfeest van donderdagavond. Noa Lang zong na het binnenhalen van de landstitel een omstreden anti-Anderlecht-lied en oogstte daarmee kritiek van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Club Brugge neemt het op voor de aanvaller en benadrukt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel te hebben.

"Nog liever dood dan Sporting-jood", zong Lang samen met supporters van Club. Het was een verwijzing naar de clubnaam van Royal Sporting Club Anderlecht. Supporters van Anderlecht worden in België 'joden' genoemd, zoals dat in Nederland ook gebeurt bij Ajax, de oude club van Lang. "Boeren voor supporters van Club Brugge, kakkers voor supporters van KV Mechelen, Smurfen voor supporters van Genk, Joden voor supporters van Anderlecht: het zijn allemaal geuzennamen die vaak ook door supporters van de ploeg zelf aangenomen worden", schrijft Club Brugge in een statement.

#Antisemitisme onaanvaardbaar, ondraaglijk en heeft geen plaats in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van #racisme. Is ook de bedoeling van de intermin. conferentie die vorig jaar is opgezet & van het nationale plan in voorbereiding. https://t.co/HG5cKS4azb — Sophie Wilmès (@Sophie_Wilmes) May 21, 2021

"Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax Amsterdam draagt de geuzennaam joden met trots. Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel meezong met onze supporters, dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wilde op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. De hele Club-familie hoopt op een positieve manier de titelviering te kunnen verderzetten", concludeert de kersverse kampioen van België.

Minister van Buitenlandse Zaken Wilmès, tussen oktober 2019 en oktober 2020 premier van België, sprak op Twitter van 'antisemitisme'. "Onaanvaardbaar, ondraaglijk en hoort niet thuis in onze samenleving. We moeten het even krachtig bestrijden als alle andere vormen van racisme", schreef Wilmès op Twitter. Het feest was ook om andere redenen controversieel. Trainer Philippe Clement en enkele spelers werden op handen gedragen, tot ongenoegen van de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel. Die kondigde in gesprek met Het Nieuwsblad aan dat de betrokkenen die worden geïdentificeerd kunnen rekenen op een straf.