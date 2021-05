Ajax kan Scherpen verkopen en dreigt huurdeal te annuleren

Dinsdag, 18 mei 2021 om 23:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Kjell Scherpen speelt komend seizoen mogelijk voor Brighton & Hove Albion. Ajax was volgens ESPN al rond met PEC Zwolle over een verhuurperiode, maar de Premier League-club heeft zich als kaper op de kust gemeld, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Ajax en Brighton zijn in onderhandeling over een definitieve overname van Scherpen.

Scherpen is op zoek naar meer speeltijd en leek die te gaan vinden bij PEC Zwolle. De nummer dertien van de Eredivisie is akkoord met de 21-jarige doelman over een huurperiode voor komend seizoen, maar is door Ajax in de wachtkamer gezet. De Amsterdammers wilden weliswaar meewerken aan de huurdeal, maar nu Brighton zich heeft gemeld wordt ingezet op een definitieve verkoop.

Dat Ajax daartoe bereid is kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen de afgelopen dagen rond Jay Gorter. De Amsterdammers zijn in een vergevorderd stadium van onderhandelingen met Go Ahead Eagles over de overname van de twintigjarige doelman. Gorter, die een recordaantal van 25 keer de nul hield in de Keuken Kampioen Divisie, wordt in eerste instantie aangetrokken als doelman voor Jong Ajax. Daar wordt hij de vervanger van Scherpen, die het merendeel van zijn wedstrijden dit seizoen voor de Amsterdamse beloften speelde. Verder komt Remko Pasveer transfervrij over Vitesse. De 37-jarige keeper gaat bij Ajax de concurrentie aan met eerste doelman Maarten Stekelenburg.

Ook André Onana gaat waarschijnlijk een transfer maken. Het sporttribunaal CAS buigt zich op 2 juni over de dopingstraf van de Kameroener, die in principe tot februari 2022 is geschorst. Vanwege de stukgelopen contractonderhandelingen is Ajax van plan om Onana, die nog maar een jaar vastligt, in de zomer te verkopen. Meerdere clubs uit de Premier League hebben belangstelling, zo meldt het Algemeen Dagblad.