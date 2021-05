Sky: Kane meldt vertrekwens aan Tottenham en spreekt met drie topclubs

Maandag, 17 mei 2021 om 21:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:34

Harry Kane heeft aan Tottenham Hotspur laten weten te willen vertrekken, zo meldt Sky Sports. The Spurs zijn volgens het gerenommeerde tv-station een zoektocht gestart naar een nieuwe centrumspits, ten teken dat een transfer van Kane voor het eerst serieus tot de opties behoort. Laatstgenoemde heeft over belangstelling niet te klagen.

Tottenham wil Kane het liefst niet kwijt, maar de centrumspits denkt elders meer kans te maken op het binnenhalen van grote prijzen. De aanvoerder sprak volgens Sky Sports al met Manchester United, Manchester City en Chelsea, terwijl het Franse TF1 meldt dat Kane een oriënterend telefoongesprek heeft gevoerd met Mauricio Pochettino. De huidige trainer van Paris Saint-Germain werkte eerder succesvol met Kane samen bij Tottenham. Toch geeft Kane naar verluidt de voorkeur aan een binnenlandse transfer om in de Premier League te blijven.

Kane wilde afgelopen zomer al vertrekken, maar werd door de clubleiding overtuigd om onder José Mourinho te beginnen aan een nieuw seizoen. Tottenham had gehoopt op een succesvol jaar, maar grijpt in plaats daarvan naast alle prijzen en loopt tot overmaat van ramp zeer waarschijnlijk een ticket voor de Champions League mis. Kane leverde persoonlijk een topprestatie door 22 goals en 13 assists te produceren in 33 competitieduels.

Tottenham wenst niet in te gaan op de berichtgeving van Sky Sports. "We zijn bezig met de eindfase van het seizoen en we willen het zo sterk mogelijk afmaken. "Dat is alles waar we ons op concentreren", laat een woordvoerder weten. Tottenham staat twee wedstrijden voor het einde op de zesde plek, die aan het einde van het seizoen een ticket voor de groepsfase van de Europa League oplevert. De achterstand tot nummer vier Chelsea bedraagt vijf punten.