Theo Janssen tipt Eredivisie-uitblinker bij Feyenoord: ‘Een Duitse topclub? Oké’

Maandag, 17 mei 2021 om 09:55 • Chris Meijer

Theo Janssen tipt Vangelis Pavlidis bij Feyenoord. De 22-jarige Griekse spits nam tegen Fortuna Sittard een weergaloos doelpunt voor zijn rekening en speelde daarmee een belangrijke rol in de 2-1 zege die Willem II direct handhaving schonk. Trainer Zeljko Petrovic zei na afloop dat Pavlidis naar een topclub gaat en als het aan Janssen ligt, zou dat Feyenoord kunnen zijn. Pierre van Hooijdonk en Kees Jansma denken echter dat Petrovic op het buitenland doelde.

Jansma haalt de uitspraak van Petrovic aan tijdens Studio Voetbal. “Ik vind hem een hele goede speler. Kijk Feyenoord, laten we die even noemen. Daar zou hij zeker passen”, reageert Janssen. Van Hooijdonk dacht dat Petrovic ‘meer doelde op het buitenland’, terwijl Jansma aan Duitsland dacht. Pavlidis speelde in Duitsland voor VfL Bochum en het tweede elftal van Borussia Dortmund, voor Willem II hem in januari 2019 naar Nederland haalde. Janssen: “Een Duitse topclub? Oké.”

Pavlidis werd aanvankelijk op huurbasis binnengehaald, waarna Willem II hem een halfjaar later definitief overnam van VfL Bochum. Voorlopig staat de teller van de spits op 33 doelpunten en 14 assists in 82 officiële wedstrijden voor Willem II, waar zijn contract nog een jaar doorloopt. “Zijn plafond is zeker niet Willem II”, geeft Ibrahim Afellay te kennen. “De goal die hij tegen Fortuna maakt, is geen standaardgoal. Ik vind het persoonlijk jammer dat hij de afgelopen tijd veel aan de zijkant heeft gespeeld. Tegen Fortuna speelde hij meer centraal, daarin viel hij wat meer op. Als je hem vanuit het centrum hebt, hij achter de verdediging kan komen en hij zelf wat kan creëren...”

Het artikel gaat verder onder de video Berghuis bedankt Feyenoord-fans middels 'balkonscène' bij De Kuip Meer videos

Van Hooijdonk beaamt dat je ‘niet moet goochelen’ met je centrumspits. “Hij is in potentie ook nog je beste speler. Dus die moet je altijd op zijn beste plek zetten”, concludeert Janssen. Met zijn optreden tegen Fortuna heeft tevens een plek afgedwongen in het Team van de Week van De Telegraaf. “Dat was een ’Zlatan-goal’. Zo’n treffer valt maar eens in de zoveel tijd”, oordeelt rapporteur Sonny Silooy. “Hij draaide weg bij zijn man, liet een aantal verdedigers al slalommend achter zich en stiftte fraai raak. Een doelpunt van wereldklasse, waarmee hij Willem II aan hele belangrijke punten hielp.”