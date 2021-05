Ajax zet streep door Olympische droom van Antony

Zondag, 16 mei 2021 om 16:57 • Yanick Vos • Laatste update: 18:30

Antony krijgt van Ajax geen toestemming om met Brazilië deel te nemen aan de Olympische Spelen, zo heeft hoofdtrainer Erik ten Hag zondag bevestigd. Het besluit van de Amsterdammers is een hard gelag voor de Braziliaanse buitenspeler, die afgelopen vrijdag via Instagram zijn vreugde nog liet blijken over zijn oproep voor de Spelen in Tokio.

Ten Hag heeft zondagmiddag na afloop van de 1-3 overwinning op Vitesse laten weten dat er geen potentiële basisspelers van Ajax mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. De club is niet verplicht om spelers af te staan omdat het een Onder-23-toernooi betreft. Behalve Antony zal daarom ook Lisandro Martínez geen toestemming krijgen om met Argentinië deel te nemen aan de Olympische Spelen. "Antony reageerde gelaten op het bericht”, wordt Ten Hag geciteerd door De Telegraaf.

“Ik begrijp Ajax wel, dat ze denken dat het geen ideale voorbereiding voor deze jongen", reageerde Ronald de Boer zondagavond bij ESPN. Hij benadrukt dat Ajax niet verplicht is om spelers te laten gaan naar de Olympische Spelen. “Het is bij dat soort landen wel een eer om voor je land uit te komen. Het is een unieke ervaring, dus Antony zal niet blij zijn.”

Brazilië onder-23 is op de Olympische Spelen ingedeeld in een groep met Duitsland, Ivoorkust en Saudi-Arabië. Op 22 juli komen de Zuid-Amerikanen in actie tegen Duitsland, waarna duels met Ivoorkust (25 juli) en Saudi-Arabië (28 juli) volgen. De finalerondes worden gespeeld van 31 juli tot en met 7 augustus. Op zondag 8 augustus komt Ajax in actie in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, terwijl in het weekend van 14 en 15 augustus het Eredivisie-seizoen van start gaat.

Ten Hag liet tijdens een persconferentie weten dat de Ajacieden die zijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal zich niet op 24 mei zullen melden bij bondscoach Frank de Boer. De club hoeft zijn spelers volgens de reglementen pas uiterlijk 31 mei af te staan aan Oranje. "We zullen met Frank de Boer per speler kijken wanneer ze zich melden”, aldus Ten Hag.