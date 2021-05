Marciano Vink openbaart op Twitter dertig jaar oude boetebrief van Ajax

Marciano Vink heeft via Twitter een ruim dertig jaar oude brief van Ajax geopenbaard waarin staat dat hij in het verleden van de club een boete kreeg opgelegd vanwege het leveren van een wanprestatie bij een wedstrijd van Jong Oranje. De oud-profvoetballer kreeg de brief uit naam van toenmalig technisch directeur Leo Beenhakker, die eveneens niet te spreken was over het optreden van Frank de Boer, Ronald de Boer, Dennis Bergkamp, Richard Witschge en Bryan Roy.

De brief werd verstuurd naar aanleiding van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Oranje en Jong IJsland op 10 oktober 1989. Het Nederlands beloftenelftal kwam tot twee keer toe terug van een achterstand, onder meer door een doelpunt van Ronald de Boer uit een strafschop, maar moest uiteindelijk met 2-3 buigen voor de Scandinaviërs. Een pijnlijke nederlaag die voor enkele spelers een zure nasmaak kreeg. Toenmalig technisch directeur Beenhakker was dusdanig teleurgesteld in het optreden van zijn spelers, dat hij besloot ze allemaal een boete op te leggen, zo blijkt uit de brief die door Vink openbaar is gemaakt.

"Mijne heren", begint Beenhakker zijn brief. "In aansluiting op de teambespreking van zaterdag 14 oktober j.l., waarin ik u reeds op de hoogte bracht van mijn zienswijze ten aanzien van uw optreden in de aanloop naar en tijdens bovengenoemde wedstrijd, deel ik u mede u een boete op te leggen van duizend gulden wegens het als Ajax-speler leveren van een wanprestatie in een vertegenwoordigend KNVB-elftal. Gezien het feit dat Frank de Boer slechts is opgetreden als wisselspeler, wordt zijn boete teruggebracht tot vijfhonderd gulden."

Zowel Vink als Bergkamp werd in het duel vroegtijdig naar de kant gehaald. Frank de Boer begon als wisselspeler en bleef de volledige wedstrijd op de bank. Het is niet bekend of de spelers voorafgaand aan de wedstrijd de regels hebben overtreden. De brief is opgemaakt uit oorspronkelijk briefpapier van de club uit Amsterdam, met links in een kader alle tot dan toe gewonnen prijzen, het logo en de oprichtingsdatum. Naast Beenhakker is het geschreven stuk ook ondertekend door toenmalig technisch directeur Thijs Libregts van de KNVB en Jan Rab, die destijds als bondscoach fungeerde.

Het elftal van Ajax uit het seizoen 1988/89.

Het Algemeen Dagblad berichtte destijds over de teleurstellende kwalificatiewedstrijd van de ploeg van Rab. "Jong Oranje stelde de veelal jeugdige supporters op Harga zwaar teleur", valt te lezen in het eveneens ruim dertig jaar oude krantenknipsel. "De formatie van Jan Rab speelde onsamenhangend tegen het sterk gegroepeerd acterende IJsland. Met name een viertal Ajacieden was voornamelijk op persoonlijk succes uit. Slechts de vijfde Amsterdammer, Marciano Vink, was niet egoïstisch en betrok derhalve ook zijn overige ploeggenoten bij de opbouw."