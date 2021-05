Van Hooijdonk: ‘De beste aankoop van de laatste decennia in het Nederland’

Zondag, 2 mei 2021 om 23:10 • Chris Meijer

Dusan Tadic, Daley Blind en Davy Klaassen zijn de belangrijkste spelers van Ajax, zo klinkt het in het programma Studio Voetbal van de NOS. De Amsterdammers verzekerden zich zondag dankzij een 4-0 overwinning op FC Emmen van de 35e landstitel in de clubhistorie. Pierre van Hooijdonk stelt dat het binnenhalen van Tadic ‘de beste aankoop van de laatste decennia in het Nederlandse voetbal’ is geweest.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan tafel in het praatprogramma wie de beste speler bij Ajax was in het afgelopen seizoen. “Davy Klaassen en heel kort daarachter Daley Blind:”, antwoordt Van Hooijdonk. “Maar met name Klaassen vond ik fenomenaal dit jaar. Als je negen keer de 1-0 maakt voor je team... Dan hebben we het over zijn scorend vermogen, hij is in staat om assists te geven. Hij kan ook nog eens controlerend spelen. Het is een verlengstuk voor de trainer. De aanjager, hij heeft dat gif. Als trainer omarm je zo’n speler, want dit is wat je in je elftal wil hebben.”

“Voor mij ging het tussen Daley Blind en Dusan Tadic. Bij Ajax begint alles bij Blind, een speler met zoveel kwaliteit aan de bal. Over zijn verdedigende zwakheden heeft niemand het. De ballen die hij geeft, kunnen niet zoveel spelers geven”, zo haakt Ibrahim Afellay in. Van Hooijdonk is voornamelijk zeer te spreken over Tadic, dit seizoen in 48 wedstrijden goed was voor 22 doelpunten en 25 assists. “Dit is de beste aankoop van de laatste decennia in het Nederlandse voetbal. Dit is zijn derde seizoen en drie jaar lang presteert hij geweldig op dit niveau, dat vind ik waanzinnig.”

“Het is een meesterzet geweest van Ajax om Blind en Tadic te halen. Op de lange termijn betaalt dat zich gewoon uit. De talenten die opkomen worden bij de hand genomen door die twee ervaren jongens en je ziet dat het als een huis staat”, benadrukt Afellay. Van Ramshorst vraagt de eveneens aanwezige Sjors Ultee, trainer van Fortuna Sittard, naar welke Ajax-speler hij het liefst kijkt.

“Daley Blind”, zo luidt het antwoord van Ultee. “Toen we tegen Ajax speelden, heb ik bewust de keuze gemaakt om onze spits op hem te zetten. Als hij aan de bal komt, gaat de bal tussen de linies door en wordt de vrije man gevonden. Ik vind hem zó extreem goed aan de bal. Hij durft net een seconde te wachten, waardoor er wel vrije ruimte komt. Het was mooi om te zien dat je Blind, Klaassen en Tadic bij elkaar zag staan tijdens de uitreiking van de schaal. Dan vraag je je af: wie is eigenlijk de aanvoerder? Ze hebben drie spelers die zo ver boven de rest van de Eredivisie uit steken. Dat is typerend voor het overwicht dat Ajax nu heeft.”