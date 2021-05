Legende van Chelsea uit zorgen: ‘Ziyech is een ‘copy-cat’ van Mahrez’

Zondag, 2 mei 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Frank Leboeuf maakt zich zorgen over de situatie van Hakim Ziyech bij Chelsea. De oud-verdediger is van mening dat manager Thomas Tuchel sinds zijn aanstelling op Stamford Bridge niet het beste uit de ex-speler van onder meer Ajax weet te halen. Ziyech verscheen zaterdagavond in het thuisduel met Fulham (2-0 winst) in de basis, maar hij speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd en werd in de tweede helft vervangen door N’Golo Kanté.

Ziyech oogde moedeloos toen hij in de 66e minuut naar de kant werd gehaald en Lebouef is van mening dat de Marokkaans international gefrustreerd begint te raken. “Ik maak me zorgen over Ziyech”, vertelde de Fransman, die eind jaren negentig in vijf jaar tijd zes prijzen met Chelsea in de wacht sleepte. “Als hij speelt, waarom zet Tuchel hem dan niet op rechts?”, vroeg de oud-verdediger zich openlijk bij ESPN FC af.

“Ziyech oogde gefrustreerd als een soort van nummer tien. Dat is naar mijn mening niet zijn correcte positie. Tuchel moet echt erover gaan nadenken om Ziyech alleen aan de rechterkant op te stellen. Kijk naar Riyah Mahrez. Ziyech is een copy-cat van Mahrez”, doelde de voormalig Frans international op de gelijkenissen tussen de twee. “Ik zie Josep Guardiola niet ervoor kiezen om Mahrez op een andere positie in te zetten dan aan de rechterkant.”

De kranten in Engeland stonden eerder dit seizoen meerdere malen stil bij het, mede door blessureleed, moeizame eerste jaar van Ziyech in Engeland. Twee weken geleden was de spelmaker met het winnende doelpunt doorslaggevend in de halve finale van de FA Cup tussen Chelsea en Manchester City (1-0). Ziyech stond daarna in de basis tegen Brighton & Hove Albion (0-0) en viel kort in tegen West Ham United (0-1 winst) en Real Madrid (1-1), alvorens hij zaterdag opnieuw aan het startsignaal verscheen.

Ondanks de woorden van Leboeuf krijgt Ziyech positieve beoordelingen van de media na zijn duel met Fulham, al is algemene tendens dat hij een grote kans in de eerste helft oog in oog met doelman Alphonse Aréola had moeten benutten. The Evening Standard deelt een zeven uit. “Hij liet zich regelmatig terugzakken om het spel te proberen om meer in het spel te worden betrokken. Gezegd moet worden dat hij keihard werkte op de momenten dat de bal veroverd moest worden. Die één-op-één-kans met Areola had een doelpunt moeten zijn.”

Ook The Sun deelt een zeven uit. “Ziyech kreeg een diepere rol om het elftal meer diepgang te geven en counters op te zetten. Die rol paste bij hem en hij speelde goed, ook al miste hij een goede kans.” Chelsea hoopt zich de komende weken te verzekeren van een plek bij de eerste vier in de Premier League en maakt nog altijd kans op twee prijzen: komende woensdag wacht het weerzien met Real Madrid in de halve finales van de Champions League en op 15 mei is de FA Cup-finale tegen Leicester City.