‘Je merkt zo wel dat ze me bij het Nederlands elftal in de gaten houden’

Vrijdag, 30 april 2021 om 00:00 • Chris Meijer • Laatste update: 22:46

Arnaut Danjuma Groeneveld verkeert de laatste tijd bij Bournemouth in een bloedvorm. Met negen doelpunten en vijf assists in zijn laatste twaalf wedstrijden en een plaats in het team van het seizoen in de Championship solliciteert de 24-jarige vleugelaanvaller nadrukkelijk naar een plek in de EK-selectie van Oranje én een zomerse transfer. “Ik zit heel goed in mijn vel. Niet alleen de laatste tijd, maar het hele seizoen al. Ik ben gelukkig hier en heb nu mijn vorm en draai te pakken”, geeft Danjuma te kennen in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

De naam van Danjuma dook ruim een week geleden plotseling weer veelvuldig op in de Nederlandse media. Het duel met Norwich City, dat zich eerder op de dag zonder te spelen al had verzekerd van promotie naar de Premier League, was 57 minuten oud, toen hij links aan de zijlijn de bal controleerde, zich ontdeed van twee tegenstanders, richting de rand van het strafschopgebied dribbelde en de bal in de linkerkruising achter de kansloze Tim Krul vuurde. “Onze landgenoot was er niet zo blij mee, nee”, lacht Danjuma. “Ik had hem voor de wedstrijd al gefeliciteerd. Tja, wij wonnen de slag, zij wonnen de oorlog. Norwich is gepromoveerd naar de Premier League en wij moeten daar nog aan komen.”

Je hebt het feestje van Norwich misschien wel een beetje verpest, want jullie wonnen met 1-3.

“Ik weet niet of ik het verpest heb, want ik zag ze wel gewoon feestvieren. Maar het was een belangrijke wedstrijd, zowel persoonlijk als voor het team. Tegen de promovendus wil iedereen goed spelen en laten zien wat je qua kwaliteiten in huis hebt. Individueel heb ik een hele goede wedstrijd gespeeld: man of the match geworden, goal gemaakt, assist gegeven. Het is natuurlijk goed om mezelf in dat soort wedstrijden te laten gelden.”

Merk je dat zo’n doelpunt net even wat meer berichten vanuit Nederland oplevert?

“De mensen die bij mij betrokken zijn, sturen me altijd wel berichten. In Engeland worden zulke wedstrijden natuurlijk wel uitgelicht. Maar ik had vernomen dat het doelpunt ook in Nederland tevoorschijn gekomen is, dus ik heb er wel wat berichten over gehad. Eerder in het seizoen scoorde ik ook al tegen Watford en Norwich. Het zijn misschien de ploegen tegen wie ik me nog meer kan motiveren om me te laten gelden.”

De wedstrijd erna tegen Millwall pakte je ook een doelpunt mee. Voor de hamstringblessure die je tussen eind november en halverwege januari aan de kant hield, stond de teller op vijf doelpunten en een assist. Inmiddels zijn daar tien doelpunten en zes assists bijgekomen. Heb je er een verklaring voor dat het zo is gaan draaien?

“In het begin van het seizoen pakte ik ook mijn doelpuntjes mee. Ik kwam er al wel in, maar de blessure verpestte het een beetje. In de tussentijd kwam er een nieuwe trainer en het team is beter gaan draaien, waardoor ik beter kan functioneren als speler. Ik heb er niet echt een verklaring voor, het zat er in het begin van het seizoen al in. Maar nu is het gewoon week in, week uit raak. Ik heb wat meer de focus gelegd op het rendement en dat betaalt zich uit.”

Hoe heb je daar meer de focus op gelegd?

“Door wedstrijdbeelden terug te kijken en op de trainingen ben ik met mijn ploeggenoten en de trainers ook heel erg bezig met mijn rendement. Dat betaalt zich uit tijdens de wedstrijden.”

Heeft je blessure je daar misschien ook de tijd voor gegeven?

“Laat ik vooropstellen: die blessure hield me alleen maar tegen. Door mijn blessure heb ik wat tijd gehad om goed te revalideren en te zorgen dat mijn lichaam goed gepositioneerd is richting het einde van het seizoen. Ik heb een nieuwe fysio, een privémasseur en een eigen chef-kok, dus ik doe er echt alles aan om te zorgen dat ik optimaal presteer. Ik leef echt voor het voetbal en dat helpt altijd mee.”

Heb je het gevoel dat je met deze vorm in beeld komt voor Oranje?

“Pff, wat kan ik daarover zeggen? Ik doe mijn best en weet dat ik goed in vorm ben. Daarnet zag ik toevallig dat ik in de laatste twaalf wedstrijden bij veertien doelpunten betrokken ben. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn, maar of ik daardoor in beeld kom bij Oranje? Ik ga daar niet over, ik kan alleen maar mezelf iedere week laten gelden en dan zien we wel wat daarvan het resultaat is. Natuurlijk zou ik graag voor Oranje willen uitkomen.”

Anders gesteld: vind je zelf dat je momenteel een oproep verdient?

“Dat is lastig te zeggen. Voor mijn part zou ik het altijd verdienen, omdat ik heel graag voor Nederland zou willen uitkomen. Maar ik kan moeilijk zeggen of ik het verdien, ik ben niet de persoon die daarover gaat. De mensen die daar wél over gaan, moeten bepalen of ik het verdien. Ik blijf mijn best doen bij de club en dat gaat goed. Als dat niet genoeg is, moet ik misschien nog beter mijn best doen.”

De statistieken van de potentiële vleugelaanvallers van Oranje over de laatste 12 wedstrijden

Speler Speelminuten Doelpunten Assists Minuten per doelpunt of assist Arnaut Danjuma Groeneveld (Bournemouth) 1041 9 5 74 Noa Lang (Club Brugge) 975 8 5 75 Steven Berghuis (Feyenoord) 1060 7 6 81 Donyell Malen (PSV) 1001 8 2 100 Memphis Depay (Olympique Lyon) 1006 7 3 101 Quincy Promes (Spartak Moskou) 871 2 3 174 Cody Gakpo (PSV) 771 3 1 192 Ryan Babel (Galatasaray) 410 1 1 205 Calvin Stengs (AZ) 1080 1 4 216

Ben je voor je gevoel verder dan de vorige keer dat je werd opgeroepen? Het is alweer even geleden: in oktober 2018 speelde je twee interlands tegen Duitsland en België.

“Honderd procent. De vorige keer dat ik geselecteerd werd, speelde ik nog bij Club Brugge. Ik zat er wel goed in, maar het is een tijdje geleden. Hoeveel wedstrijden heb ik in de tussentijd wel niet gespeeld? Ik heb me ontwikkeld als speler en als mens, dus ik ben ervan overtuigd dat ik beter ben dan de vorige keer.”

Merk je dat gevolgd wordt? Heb je bijvoorbeeld nog contact met mensen van de KNVB?

“Ik heb nog weleens contact met mensen van de KNVB, hier en daar wat appjes. Dat is altijd goed, natuurlijk. Maar daar blijft het bij. Je merkt zo wel dat ze me in de gaten houden, wat in mijn ogen ook wel terecht is. Het houdt me ook gemotiveerd.”

Je kan op dit moment ook kiezen voor een interlandcarrière voor Nigeria.

“Ze hebben wel hun interesse laten blijken. Dat is het eigenlijk, de situatie is een beetje vergelijkbaar met die bij Oranje. Ik heb ook aangegeven dat de situatie met de club op dit moment het belangrijkste is, daardoor ben ik er ook niet zo mee bezig. Zo’n keuze maak je ook niet in een split second, daar gaan heel veel dingen aan vooraf. Ik spreek er met mensen over en neem heel veel dingen mee in mijn gedachten, om op basis daarvan tot de juiste keuze te komen. Maar nu ben ik daar niet voor honderd procent mee bezig, omdat ik mijn reeks bij de club wil vasthouden. Oranje is nog wel mijn eerste keuze.”

Heb je voor jezelf een soort ultimatum gesteld?

“Ik ben een intuïtief persoon daarin. Wanneer de maat vol is, is die vol. En wanneer ik nog denk dat er een druppeltje bij kan, kan er nog wat water bij.”

Dus de KNVB hoeft geen haast te maken?

“Haha. Nou ja, ik heb geen ultimatum. Maar hoe eerder, hoe beter.”

Het EK van komende zomer zal in ieder geval wel in je achterhoofd zitten?

“Iedereen wil een EK spelen, hoe prachtig zou het zijn als je daarvoor wordt opgeroepen. Alleen moet je dat ook verdienen. Vandaar dat ik nóg meer gefocust ben op mijn club, want dat is het enige waar ik controle over heb. Op basis daarvan word je wel of niet meegenomen naar het EK. Ik heb er ook geen invloed op of dit terecht of onterecht is. Het EK is wel serieus iets dat in mijn hoofd zit, dat is iets waar je als klein jongetje van droomt.”

Danjuma in zijn eerste interland voor Oranje, tegen Duitsland in oktober 2018.

Je zei eerder dat het voor jou een belangrijk signaal was dat Tim Krul als speler van een Championship-club opgeroepen werd voor Oranje.

“Als je niet geselecteerd wordt, vraag je je af waaraan dat ligt. Het is goed om te weten dat het niet aan de competitie kan liggen, omdat een landgenoot die daar speelt wel opgeroepen wordt. Ik heb zowel uit als thuis de winnende tegen hem gemaakt, dus in dat opzicht zou je misschien moeten zeggen dat ik in beeld ben. De mensen die bepalen wie er worden opgeroepen, moeten maar zeggen hoe serieus ze de Championship nemen. Ik kan alleen maar voor mezelf praten en ik weet dat het een hele zware competitie is. Dat wordt wereldwijd erkend. Dus ik zou het raar vinden als ze de Championship onderschatten.”

Mooie woorden over de Championship, maar ik denk dat je daar volgend seizoen niet meer hoopt te spelen?

“Haha, dat klopt wel. Ik ben heel ambitieus ingesteld en ik wil in mijn carrière zoveel mogelijk bereiken. De Championship is een goed platform om je te laten gelden en ik ben bezig aan een goed seizoen. Ik weet ook wel dat er interesse zal zijn en bepaalde clubs komen waaraan ik gelinkt word. Natuurlijk hoop ik in één van de vijf topcompetities van de wereld te kunnen spelen volgend seizoen.”

Dat is dus niet de Eredivisie? Voetbal International schreef in februari dat Ajax tevergeefs een lijntje bij jou uitgooide voor Oussama Idrissi werd binnengehaald.

“Er is wel hier en daar contact geweest, maar daar is verder niks mee gebeurd. Ik wilde niet halverwege het seizoen vertrekken. Bournemouth had een traject uitgestippeld, ik zat goed en ik wil graag de club terugbrengen naar de Premier League. De timing was niet ideaal, dus dat hielp een beetje mee om bij Bournemouth te blijven. Maar ik zal nooit uitsluiten dat het altijd een keer kan gebeuren. Ajax is wereldwijd een instituut. Als ik ooit terugkeer naar de Eredivisie, moet dat wel voor een van de grotere clubs zijn. Ik zou nooit terugkomen voor een club in de middenmoot.”

Als je naar je huidige vorm en die van Bournemouth kijkt, is het geen verkeerde keuze geweest om in januari te blijven.

“Ik heb er geen spijt van, zeker niet. We hebben een hele mooie reeks achter de rug en de play-offs wil ik ook graag spelen, dat zijn hele grote wedstrijden. De finale gaat volgens mij om 200 miljoen, het is misschien wel de grootste wedstrijd ter wereld. Ik kijk er naar uit om met Bournemouth de play-offs in te gaan en daar het beste van te maken.”

Je naam werd recent ook in verband gebracht met Southampton en West Ham United, maar ik kan me voorstellen dat het ook aantrekkelijk is om bij Bournemouth te blijven als jullie promoveren?

“Dat is altijd een optie. Zolang we promoveren naar de Premier League, is het voor de club en voor mij voordelig. Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Het is belangrijk dat we naar de Premier League gaan, want ik heb niet mijn zinnen gezet op een extra jaar in de Championship. Als we promoveren, zien we daarna wat er gaat gebeuren.”

Jullie zijn misschien iets te laat op gang gekomen om direct te promoveren, want Norwich City en Watford zijn al zeker van een Premier League-ticket. Maar jullie gaan wel met een reeks van één nederlaag in de laatste acht wedstrijden de play-offs in.

“Eigenlijk hebben we onszelf tekort gedaan in het begin van het seizoen, door punten te laten liggen tegen op papier mindere tegenstanders. Het is goed om aardig te draaien richting het einde van het seizoen. Niet alleen ik, maar het hele team. Je ziet het: we stonden achtste, waren heel ver weggezakt. Nu staan we vierde en in de play-offs is alles mogelijk.”