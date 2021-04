Sky: Bayern München ontvangt officieel verzoek voor Lewandowski

Woensdag, 28 april 2021 om 19:31 • Jeroen van Poppel

Robert Lewandowski gaat Bayern München mogelijk verlaten. De 32-jarige spits staat in de concrete belangstelling van verschillende Europese topclubs, zo verzekert Sky Deutschland. Volgens de Duitse sportzender is er zelfs officieel geïnformeerd naar Lewandowski. Welke club daarachter zit, weet Sky echter niet.

Journalist Marc Behrenbeck onderzoekt momenteel welke grootmacht het meest concreet geïnteresseerd is in Lewandowski, maar weet dat de Poolse goalgetter hoe dan ook goed in de markt ligt. Manchester United en Barcelona zijn in elk geval op zoek naar een nieuwe nummer negen, terwijl Tottenham Hotspur in de markt komt mocht Harry Kane vertrekken.

Verder is Chelsea niet tevreden over Tammy Abraham, terwijl Real Madrid in eerste instantie voor Kylian Mbappé lijkt te gaan, maar ook een pure spits zou willen aantrekken. Mocht Barcelona zich melden voor Lewandowski dan zullen de Catalanen inzetten op een ruildeal. Barça is niet in staat om een grote transfersom neer te tellen, maar wil mogelijk wel Antoine Griezmann en/of Ousmane Dembélé richting Bayern sturen.

Bayern heeft echter geen enkele noodzaak om over te gaan tot verkoop. Lewandowski ligt nog tot medio 2023 vast en heeft geen ontsnappingsclausule in zijn contract staan. De vraagprijs van de Duitse grootmacht bedraagt volgens Sky minimaal tachtig miljoen euro. Bayern zal waarschijnlijk voor Erling Braut Haaland van Borussia Dortmund gaan, mocht Lewandowski in de zomer vertrekken.