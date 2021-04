Vrouw Thiago Silva vernietigend over falende Werner: ‘Dit is echt Karma’

Woensdag, 28 april 2021 om 11:11 • Rian Rosendaal

Timo Werner miste dinsdagavond tegen Real Madrid (1-1) een grote kans voor Chelsea, tot ergernis van onder meer Belle Silva, de vrouw van ploeggenoot Thiago Silva. De Braziliaanse ging in de eerste helft flink tekeer in de richting van de improductieve Werner, zo blijkt uit haar Instagram Stories. De Duitse aanvaller kreeg een paar meter van het doel van Real een unieke mogelijkheid, maar stuitte desondanks op Thibaut Courtois.

"Dit is echt Karma, jongens", foeterde Bella Silva tijdens de ontmoeting tussen Real en Chelsea in de halve finale van de Champions League. "Bij elk team waar mijn man speelt is er wel een spits die kans na kans mist. Nu deze Werner weer, of hoe hij ook mag heten." In een tweede video die verscheen op Instagram Stories ging Belle Silva vrolijk verder. "We hebben een doelpunt nodig, we moeten winnen. Maar mijn aanvallers willen maar niet scoren. Ik weet echt niet waar het aan ligt." De opvallende berichten op Instagram lijken inmiddels te zijn verwijderd.

Não foi eu que gravei rsrsrs pic.twitter.com/EjzaeYa9QW — Vitor Gava (@Vitimgava_) April 27, 2021

Ook manager Thomas Tuchel uitte na afloop van het gelijkspel tegen Real zijn teleurstelling over de falende Werner. "Tegen West Ham United (afgelopen zaterdag, red.) miste hij al een grote kans en nu opnieuw. Dat helpt de situatie zeker niet", liet de Chelsea-coach in duidelijke bewoordingen weten. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar het helpt zeker ook niet om er maar over door te gaan en steeds spijt te hebben. Het is wat het is. Er zijn miljoenen mensen op de wereld die met veel zwaardere dingen worden geconfronteerd dan het missen van een kans."

"Dat is het mooie van sport, morgen is iedereen het weer vergeten", ging Tuchel verder. "Vandaag zijn we er nog bedroefd en kwaad over, dat is heel normaal. Timo is ook kwaad en teleurgesteld. Morgen (woensdag, red.) heeft hij een vrije dag en de dag daarna moet hij gewoon weer aan de slag gaan. Het is een echte professional en daarnaast ook nog eens een wereldgozer. Hij werkt keihard om toch succesvol te zijn. Voor een spits kan het ook makkelijk worden. Een doelpunt in de volgende wedstrijd en er is geen kritiek meer", aldus Tuchel.