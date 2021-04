Edson Álvarez diep ontroerd tijdens tonen van dochter op parkeerdek

Maandag, 26 april 2021 om 15:17 • Dominic Mostert

Edson Álvarez was diep ontroerd toen hij zondagmiddag werd toegezongen door supporters van Ajax. Na de wedstrijd tegen AZ (2-0 zege) verscheen de middenvelder samen met zijn zes maanden oude dochtertje Valentina op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA. Hij schreeuwde het uit van blijdschap en lichtte zijn emoties later toe in een privébericht op Instagram aan het account van het voormalige Vak 410.

Na het feest ter ere van het officieuze landskampioenschap stuurde Vak 410 een bericht naar Álvarez. "We zijn zo blij voor je, Edson. Je bent DE man nu. We genieten van je speelstijl bij Ajax. Je bent onze krijger. Je verdient alle complimenten, geniet ervan!", luidde het bericht. Álvarez reageerde: "Ik heb echt geen woorden om te beschrijven wat ik gisteren voelde toen ze mijn naam scandeerden."

"Toen het moeilijk was voor me, hier in Amsterdam, heb ik mijn familie beloofd dat ik niet bij Ajax zou vertrekken totdat mensen mijn naam zouden scanderen. Gisteren is dat gebeurd en je hebt geen idee hoe dat voelt voor me", vervolgde de basisklant van Ajax. "Bedankt voor alles! Ik ben erg gelukkig en ik geniet ervan om deel uit te maken van dit mooie team. Ik wil hier nog lang blijven."

In januari kon Álvarez eindelijk zijn vriendin Sofia en zijn dochter verwelkomen. Het duurde lang voordat zijn twee naasten een verblijfsvergunning kregen. De Mexicaan liet eerder aan De Telegraaf weten hoe moeilijk het voor hem was om alleen te zijn. "De mensen hier weten niet hoe moeilijk het voor een jonge jongen is om zó ver van huis zonder familie te moeten zijn. Latino’s hebben over het algemeen een warme familieband en mijn familie is mijn alles", zei Álvarez.