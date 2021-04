Atlético Madrid en Barcelona ruiken bloed na misstap van Real Madrid

Zaterdag, 24 april 2021 om 22:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:08

Real Madrid heeft zaterdag dure punten laten liggen in LaLiga. Het team van trainer Zinédine Zidane kwam drie dagen voor het eerste Champions League-duel met Chelsea niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel in eigen huis tegen angstgegner Real Betis: 0-0. De puntendeling betekent dat koploper Atlético Madrid een voorsprong van vijf punten op de titelverdediger kan nemen indien zondag uit bij Athletic Club wordt gewonnen. Het Barcelona van Ronald Koeman heeft drie punten minder dan de Koninklijke maar ook twee duels minder gespeeld, terwijl Sevilla op één punt van Real Madrid kan komen als zondag van Granada wordt gewonnen.

Real Madrid en Real Betis waren in de eerste 45 minuten bijzonder aan elkaar gewaagd. De bezoekers, met voormalig PSV’er Andrés Guardado in de basiself, begonnen beter en zetten goed druk op de momenten dat het team van Zidane van achteruit opbouwde. Een inzet van Sergio Canales in het zijnet na 28 minuten was de beste kans voor het team van Manuel Pellegrini, terwijl Borja Iglesias enkele minuten voor rust net tekortkwam om voorbereidend werk van Emerson af te ronden.

De regerend landskampioen ging beter spelen naarmate de eerste helft vorderde, al creëerde men geen grote kansen. De beste mogelijkheid was voor Karim Benzema na 25 minuten: een laag schot van de Fransman was, enigszins met moeite, een prooi voor Claudio Bravo. Nog geen tien minuten na rust kwam het scorebord bijna écht in beweging: een voorzet annex schot van Rodrygo ging tegen de lat. Het was alweer de twintigste inzet van Real Madrid op de paal of lat, meer dan welke club dan ook in LaLiga.

Zidane wijzigde de basiself niet veel later en bracht Vinicius Junior in voor Rodrygo. Het duel ging op en neer, met schoten van Isco en Luka Modric waar Bravo een goed antwoord op had én een goede ingreep van Courtois voordat Iglesias gevaarlijk kon worden. Niet veel later maakte Daniel Carvajal plaats voor Marcelo en een kwartier voor tijd koos Zidane voor de entree van Eden Hazard en Antonio Blanco.

Ook mét Hazard, die na een afwezigheid van negen weken zijn rentree op de velden maakte, kon Real Madrid een misstap niet voorkomen. Vinicius Junior schoot recht in de handen van Bravo, terwijl Benzema er beter voor stond, en de doelman redde goed op een inzet van Eder Militao na een corner van Hazard. Het duel eindigde zodoende in 0-0 en dat betekent dat Real Madrid nog altijd sinds 12 maart 2017, toen Sergio Ramos scoorde, op een doelpunt in eigen huis tegen Real Betis wacht. Dat is ruim vijf uur zonder een treffer tegen de Zuid-Spanjaarden, die de hoofdstad sindsdien met twee zeges (0-1 in 2017/18 en 0-2 in 2018/19) en twee remises (0-0 in 2019/20 en 0-0 in 2020/21) verlieten.