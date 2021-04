Remko Pasveer trok door Ajax stekker uit onderhandelingen met Vitesse

Vrijdag, 23 april 2021 om 08:48 • Laatste update: 08:52

De onderhandelingen tussen Vitesse en Remko Pasveer over een langere samenwerking zijn gedwarsboomd door Ajax, zo schrijft de Gelderlander. De Telegraaf meldde aanvankelijk dat de Arnhemmers en de 37-jarige doelman het niet eens raakten over de contractduur. Het regionale dagblad stelt dat de onderhandelingen direct zijn stopgezet doordat Ajax zich bij hem meldde en dat de gesprekken tussen de Amsterdammers en Pasveer al in de 'afrondende fase' zitten.

Vitesse maakte donderdagavond wereldkundig dat Pasveer zijn aflopende contract niet gaat verlengen en derhalve aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekt. De doelman kreeg een contractvoorstel dat volgens Vitesse 'recht doet aan zijn statuur als aanvoerder en dragende speler', maar kiest toch voor een zomers vertrek. De Telegraaf schreef dat er sprake was van ‘vergevorderde onderhandelingen’ tussen Pasveer en Vitesse, maar dat de contractduur ervoor zorgden dat de partijen er niet uitkwamen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pasveer wilde voor twee jaar verlengen, terwijl Vitesse niet verder wilde gaan dan een eenjarig contract. De onderhandelingen liepen daardoor vertraging op en dat heeft Ajax de kans geboden om Vitesse dwars te zitten. De Gelderlander schrijft de partijen in gesprek waren over een nieuw, eenjarig contract, maar dat deze onderhandelingen werden stopgezet nadat Ajax zich bij Pasveer meldde. De Amsterdammers maakten hun interesse voor Pasveer rond de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse (2-1) bekend en de doelman kon volgens de Gelderlander de ‘financiële én sportieve verleiding’ niet weerstaan. Daardoor is zijn afscheid bij Vitesse 'razendsnel gekomen'.

Er ligt voor Pasveer een eenjarig contract klaar bij Ajax en het is de bedoeling dat hij in Amsterdam als tweede doelman achter Maarten Stekelenburg gaat fungeren, daar Kjell Scherpen niet geschikt wordt geacht voor deze functie. De ervaren sluitpost zou echter kansen zien en wil graag de concurrentie met Stekelenburg aangaan. Het wordt tegelijkertijd duidelijk dat Ajax voor volgend seizoen niet meer rekent op André Onana, die voor een jaar geschorst is wegens dopinggebruik. De onderhandelingen over het verlengen van zijn tot medio 2022 lopende contract zijn stopgezet.

Het vertrek van Pasveer betekent dat Vitesse op zoek moet naar een nieuwe doelman, daar er komende zomer met Jeroen Houwen één doelman overblijft. De Gelderlander schrijft dat Lars Unnerstall de voorbij jaren nadrukkelijk in beeld was in Arnhem, maar hij wordt in ieder geval niet de nieuwe doelman van Vitesse. Unnerstall verruilt PSV komende zomer voor FC Twente. Pasveer staat sinds 2017 onder contract bij Vitesse. Zijn eerste jaar onder Leonid Slutsky verliep moeizaam, maar inmiddels is hij een vaste waarde en draagt hij zelfs de aanvoerdersband, na het vertrek van Bryan Linssen naar Feyenoord afgelopen zomer.