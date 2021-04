‘Barcelona en Atlético Madrid blijven na spoedoverleg in Super League’

Dinsdag, 20 april 2021

Barcelona en Atlético Madrid blijven voorlopig in de Super League, zo meldt COPE. De Spaanse grootmachten hebben dat besloten in een spoedoverleg tussen de twaalf organiserende clubs van de competitie. Manchester City heeft officieel afstand genomen van de Super League, terwijl Chelsea naar verluidt hevig twijfelt over zijn deelname.

Eerder op de avond kwamen hardnekkige geruchten naar buiten dat Atlético Madrid uit de Super League wilde stappen, maar die werden later ontkend door de Spaanse topclub zelf. Barcelona blijft voorlopig actief in de Super League, maar zijn deelname lijkt toch aan een zijden draadje te hangen. Joan Laporta, de voorzitter van Barça, liet dinsdag weten dat de socio's van de club mogen stemmen over deelname aan de Super League: zonder een jawoord van de meerderheid zal Barcelona niet instappen.

De kans dat de leden van Barça voor deelname aan de Super League zullen stemmen, lijkt gezien de algehele tendens onder voetbalsupporters over de supercompetitie klein. Barcelona hoeft géén beëindigingsboete te betalen als de socio's tegen stemmen. Laporta heeft in het contract met de Super League een clausule daarvoor opgenomen.