Statement Manchester City: ‘We trekken ons terug uit de Super League’

Dinsdag, 20 april 2021 om 22:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:39

Manchester City trekt zich officieel terug uit de Super League. De aanstormend kampioen van Engeland publiceert dinsdagavond een statement waarin dat nieuws wordt medegedeeld. "Manchester City kan bevestigen dat het formeel de procedures is gestart om zich terug te trekken van de groep die plannen voor een Europese Super League ontwikkelt", luidt het statement. Eerder op de dinsdagavond meldden Engelse media dat Chelsea hetzelfde doet.

Chelsea en Manchester City zijn geschrokken van alle negatieve reacties vanuit de achterban en de harde woorden van de UEFA en de Premier League. De twijfels van de clubs over de Super League gonsden dinsdag in de wandelgangen van het UEFA-congres in Montreux. De tegenstanders van de nieuwe Europese competitie melden dat minder dan de helft van de twaalf founding clubs gerekend worden tot de fanatics, die ten koste van alles een Super League willen creëren. Juventus, Real Madrid, Manchester United en Liverpool worden gerekend tot de initiatiefnemers van de competitie en de andere clubs zouden vooral willen meedoen om financieel beter te worden én niet buiten de boot te vallen.

Manchester City is de eerste club die formeel duidelijk maakt de Super League de rug toe te keren. Andere clubs die in die richting zouden bewegen, zijn Chelsea, Manchester United en Barcelona. Barcelona hoeft geen boete te betalen als de socio's van de club tegen de Super League stemmen. De Catalanen hebben hebben een clausule daarvoor op laten nemen in het contract dat getekend is met de competitie, zo meldt TV3 dinsdagavond. Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, heeft kort gereageerd op het besluit van Manchester City. "Ik ben verheugd om Manchester City weer te kunnen verwelkomen in de familie van het Europese voetbal", zegt hij in een statement.

"De club heeft er slim aan gedaan om te luisteren naar de vele stemmen, met name vanuit de supporters, waarin de cruciale voordelen van het huidige systeem werden benoemd; van de Champions League-finale tot de eerste training van een jong jochie. Zoals ik tijdens het UEFA-congres aangaf, is er lef nodig om een fout toe te geven. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat Manchester City het vermogen en de common sense had om dat te doen. Manchester City is van grote waarde voor het voetbal en ik ben blij om met ze te kunnen werken aan een betere toekomst voor het Engelse voetbal", aldus Ceferin. Raheem Sterling, aanvaller van the Citizens, heeft op Twitter slechts twee woorden nodig: 'Ok bye'.