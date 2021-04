Engeland lyrisch over wedstrijd van Ziyech: ‘Hij is de beste van Chelsea’

Zaterdag, 17 april 2021 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:13

Hakim Ziyech was zaterdag de gevierde man in de halve finale van het gewonnen FA Cup-duel met Manchester City (1-0). In de zesde speelminuut werd er een treffer afgekeurd van de middenvelder, maar het doelpunt dat hij in de tweede helft maakte op aangeven van Timo Werner telde wel. In de Engelse media wordt de loftrompet gestoken over Ziyech, die in de kranten minimaal een acht als beoordeling krijgt.

“Hij speelde goed in de eerste helft en creëerde veel aan de bal”, zo opende The Sun de beoordeling over Ziyech, die een acht kreeg. “Het was goed dat hij iets inhield om vervolgens te kunnen scoren. Toch had hij nog een treffer moeten maken toen hij oog in oog kwam te staan met de keeper (Zack Steffen, red.)”, besloot de tabloid het rapport met een kritische noot.

Hakim Ziyech met de goal! ?? Na een razendsnelle counter zet de linkspoot Chelsea op 1-0 tegen City ?? The Blues op koers voor de FA Cup-finale ??#ZiggoSport #FACup #CHEMCI pic.twitter.com/sLnrlFPHUA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 17, 2021

Ook de Daily Mail heeft een acht over voor het optreden van de voormalig Ajacied. “De Marokkaan kreeg een zeldzame basisplek en antwoordde met een goed optreden en de beslissende treffer tien minuten in de tweede helft na een combinatie met Werner. Hij miste de mogelijkheid om een tweede doelpunt te maken vanwege een goede redding van Steffen.”

Sports Illustrated heeft zelfs een negen in petto voor het spel dat Ziyech op de mat legde. “Hij is de beste en meest effectieve speler van Chelsea. De Marokkaan snoerde de criticasters de mond door een briljante prestatie neer te zetten op ‘nummer tien’. Hij maakte de winnende treffer en zorgde voor veel gevaar rond het zestienmetergebied van Manchester City.” Verder stipte Football London aan dat Ziyech, die een acht kreeg, ‘een aantal prachtige passes in huis had’ en dat hij in met name in het tweede bedrijf ‘voor veel gevaar zorgde’.

In gesprek met de BBC blikt Ziyech zelf ook nog terug op zijn succesvolle optreden. “In de tweede helft hadden we het lastig, maar we maakten die belangrijke treffer. Voorafgaand aan een wedstrijd moet je altijd het gevoel hebben dat je gaat scoren”, vervolgt de middenvelder, die tevens aangeeft dat er een ‘fraaie voorzet’ aan zijn intikker voorafging. “Ik steek nog niet in mijn beste vorm, maar ik denk dat ik op de goede weg ben. Ik kijk uit naar de rest van het seizoen, want we spelen nog op veel fronten mee: alle mogelijkheden liggen nog open”, besluit Ziyech.

Manager Thomas Tuchel is ook te spreken over het veldspel van zijn ploeg en reageert in tegenover de BBC op het doelpunt van de Marokkaans international. “Het was erg goed uitgespeeld. We voetbalden ons onder de druk vandaan dankzij de versnellingen van Mason (Mount, red.) en Timo (Werner, red.). Hakim kon afronden en het dat was een cruciaal moment.” Hoewel de oefenmeester van mening is dat Chelsea het zich makkelijker had kunnen maken, is hij te spreken over ‘de goede mix van balbezit hebben en verdedigen.”