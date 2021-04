Boze Ronald Koeman ontploft tijdens interview en loopt weg

Zondag, 11 april 2021 om 00:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:17

Ronald Koeman was zaterdagavond na de 2-1 nederlaag tegen Real Madrid absoluut niet te genieten. De trainer van Barcelona was niet alleen teleurgesteld over het verlies tegen de concurrent, maar ook over het uitblijven van een strafschop na een vermeende overtreding van Ferland Mendy op Martin Braithwaite in de slotminuten. Barcelona claimde dat de verdediger aan het shirt van Braithwaite had getrokken, maar de scheidsrechterlijke leiding noch de VAR greep in. Voor Koeman was het ‘een duidelijke strafschop’, zo benadrukte hij.

“Ik denk dat iedereen die deze wedstrijd heeft gezien én voor Barcelona is, boos is”, legde Koeman voor de camera van Movistar LaLiga zijn protesten na het laatste fluitsignaal uit. “Dan ben je ontevreden over de beslissingen die de arbitrage heeft genomen. Maar ik wil eerst zeggen dat wij in de eerste helft zowel verdedigend als aanvallend niet goed waren. In de tweede helft waren we beter. Maar ik wil alleen dat de arbitrage juiste beslissingen neemt”, benadrukte de Nederlander in gesprek met Ricardo Sierra.

“Juiste beslissingen. Het is een strafschop jegens Braithwaite. Duidelijk. De extra tijd bedroeg maar vier minuten, terwijl de scheidsrechter twee tot drie minuten nodig had om een technisch probleem te verhelpen. Opnieuw moeten we dit accepteren en opnieuw moeten we onze mond houden. Ik heb gezegd wat ik denk, perfect. Ik wil niet zeggen dat we door de scheidsrechter hebben verloren, maar er zijn wel momenten geweest die van invloed zijn geweest.” Sierra vroeg aan Koeman of hij het moment van de vermeende strafschop doorslaggevend vond. “Natuurlijk”, antwoordde de trainer vol overtuiging. “Het is een duidelijke strafschop en ik snap niet waarom er een VAR is in Spanje.”

“Er is een grensrechter, er is een scheidsrechter, er is een vierde official en er is een VAR. Het is onmogelijk om zo te vallen als je niet wordt vastgehouden. De grensrechter stond op tien meter afstand en heeft niets gezien. De VAR komt niet in actie. Ik snap niet waarom er een VAR is en ik snap nog steeds niet hoe de VAR in Spanje te werk gaat. Iedereen is van mening dat het een strafschop is. Vond jij het geen strafschop dan? Ja of nee?”, vroeg Koeman aan Sierra. De verslaggever stamelde wat over de scheidsrechter en liet blijken dat hij zo zijn bedenkingen had. “Prima. Als je je mening niet wil verkondigen, dan moet je dat niet doen”, zei Koeman al hoofdschuddend, om vervolgens het interview abrupt te beëindigen.