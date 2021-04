Ajax-ballenjongen baart opzien: ‘Ik denk dat het een echte Amsterdammer is’

Een opvallend moment deed zich donderdagavond voor in de slotfase van de kwartfinale van de Europa League tussen Ajax en AS Roma, toen een ballenjongen een bal in het gezicht smeet bij Roma-linksback Riccardo Calafiori. Bij een 1-2 voorsprong nam Calafiori in blessuretijd alle tijd om de bal op te halen om een ingooi te nemen, waarop hij de bal tegen zich kreeg aangegooid door de ballenjongen, die op zijn beurt beduidend meer haast wilde maken. “Ik zal niet zeggen dat ik hem respecteer, maar ik begrijp het wel”, reageerde Calafiori na afloop van de zege in Amsterdam.

Calafiori kreeg de bal vol in zijn gezicht, waarna hij boos reageerde jegens de ballenjongen. De Russische scheidsrechter Sergei Karasev bestrafte de achttienjarige verdediger uiteindelijk met een gele kaart wegens tijdrekken. "Er ging op dat moment veel door mijn hoofd", aldus Calafiori tegenover Sky Italia. "Gelukkig bleef ik rustig. Ik zou me ook gaan ergeren als mijn tegenstander tijd aan het rekken was in zo’n situatie”, zei de verdediger op begripvolle wijze.

In de studio van ESPN gaf Kenneth Perez de ballenjongen het voordeel van de twijfel. “Ik denk dat hij hem niet heeft gezien”, zei de analist. “Hij gooide een beetje zoals Tadic de penalty nam”, vulde Arnold Bruggink lachend aan. “Calafiori hoeft niet te gaan liggen, dat is een tikkeltje overdreven.” De oud-aanvaller voegde met een knipoog toe dat ‘de jeugd van tegenwoordig geen respect meer heeft’. “Ik denk wel dat het een echte Amsterdammer is.”

Ajax kwam donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA in de eerste helft op een 1-0 voorsprong via Davy Klaassen. In de tweede helft kreeg het team van trainer Erik ten Hag een strafschop, die door Dusan Tadic werd gemist. Lorenzo Pellegrini tekende vanuit een vrije trap voor de gelijkmaker na een blunder van Kjell Scherpen. Ajax kreeg vervolgens meerdere kansen om op voorsprong te komen, maar het was Roma dat aan het langste eind trok via Roger Ibanez: 1-2.