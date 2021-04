United met één been bij de laatste vier; Arsenal vervloekt het aluminium

Manchester United heeft donderdagavond een reuzenstap gezet op weg naar de halve finale in de Europa League. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer was op bezoek bij Granada met 0-2 te sterk door doelpunten van Marcus Rashford en Bruno Fernandes. In Londen maakte Arsenal tegen Slavia Praag een einde aan een droogte van bijna vier uur in het eigen Emirates Stadium. Daarmee kon de ploeg niet voorkomen dat Slavia in de slotminuut langszij kwam: 1-1.

Granada – Manchester United 0-2

In een weinig verheffende eerste helft zorgde een streaker na vijf minuten spelen voor het eerste moment van opwinding. De ploeg van Solskjaer had vervolgens weinig te duchten van de nummer negen van LaLiga, zonder zelf tot hele grote kansen te komen. De eerste keer dat de bezoekers echt gevaarlijk werden, was het ook meteen raak. Victor Lindelöf legde de bal op fraaie wijze achter de verdediging, waarna Rashford knap controleerde en koelbloedig afrondde oog in oog met doelman Rui Silva: 0-1. Buiten een schot op de paal van Yangel Herrera leed United de grootste schade via Scott McTominay en Luke Shaw, die geel zagen en daarmee niet inzetbaar zijn voor de return op Old Trafford volgende week.

De tweede helft zorgde voor beduidend minder gevaar voor beide doelen, daar United de voorsprong poogde te verdedigen en Granada niet bij machte was om het de bezoekers echt lastig te maken. Solskjaer bracht Donny van de Beek een kleine tien minuten voor tijd binnen de lijnen en zag hoe Fernandes even daarvoor de grootste kans in de tweede helft om zeep hielp. De middenvelder trof de linkerhand van Silva nadat hij met een geplaatste bal de rechterhoek probeerde te vinden. Het duel werd in de slotminuut van het duel alsnog beslist door diezelfde Fernandes, die mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Yan Brice Eteki: 0-2.

Arsenal – Slavia Praag 1-1

Mikel Arteta wijzigde zijn ploeg op maar liefst zes posities in tegenstelling tot de 0-3 nederlaag tegen Liverpool afgelopen zaterdag. Martin Ödegaard was er vanwege een lichte blessure helemaal niet bij, terwijl onder andere Pierre-Emerick Aubameyang en Nicolas Pépé op de bank begonnen. De thuisploeg schreeuwde al na vijf minuten spelen om een strafschop, toen Bukayo Saka naar de grond werd gehaald. Arbiter Andreas Ekberg wilde er echter niet aan en liet doorspelen. Diezelfde Saka nam na een half uur spelen het doel van Slavia onder vuur toen hij aan het einde stond van een mooie aanval. Het ontbrak de middenvelder aan precisie in de afronding. Even daarvoor probeerde Lukás Provod het namens Slavia met een volley vanaf de rand van het strafschopgebied, maar ook hij trof geen doel.

Arsenal, dat al ruim vier uur droog stond in het eigen Emirates Stadium, was kort na rust dichtbij de openingstreffer, toen Willian een vrije trap vanaf de rechterkant op de buitenkant van de paal schoot. Ook Alexandre Lacazette raakte het aluminium. De spits genoot een vrije doortocht nadat hij Oscar Dorley op de middenlijn de bal ontfutselde, maar zag de val via de onderkant van de lat terug het veld in stuiteren. Toen het duel leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, leek de ingevallen Pépé Arsenal alsnog aan de zege te helpen. De buitenspeler ging alleen op doelman Andrej Kolar af en rondde beheerst af met een stift: 1-0. Arsenal leek de zege over de streep te trekken, maar moest toezien hoe Slavia in blessuretijd langszij kwam. Tomás Holes kopte raak bij de tweede pal na een doorgeschoten hoekschop: 1-1.

Dinamo Zagreb - Villarreal 0-1

Kansen waren er de eerste helft voor beide ploegen. Kévin Théophile-Catherine miste namens Dinamo Zagreb van dichtbij met het hoofd, terwijl het schot van Alfonso Pedraza aan de andere kant werd geblokt door doelman Dominik Livakovic. Moreno claimde na een half uur een penalty na een aanraking van Livakovic en kreeg zijn gewenste strafschop op slag van rust alsnog vanwege een handsbal van Théophile-Catherine. De aanvaller van Villarreal schoot die zelf binnen: 0-1. Na rust hadden de Spanjaarden de voorsprong kunnen vergroten, maar Paco Alcácer miste van een meter of acht en het afgeketste afstandsschot van Manu Trigueros werd over getikt.