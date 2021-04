Arsenal-fans trekken vergelijking met Ajax na uitlekken nieuw thuisshirt

Woensdag, 7 april 2021 om 11:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:12

Het nieuwe thuisshirt van Arsenal voor het seizoen 2021/22 lijkt nu al te zijn uitgelekt via Footy Headlines. Het nieuwe tricot van de Londense club toont opvallend veel overeenkomsten met het thuisshirt van Ajax en veel supporters van the Gunners en andere voetballiefhebbers hebben er inmiddels op gereageerd via de sociale media. Het shirt van Arsenal heeft ook een rode baan met witte zijkanten en mouwen in dezelfde kleur.

Op het shirt dat de spelers van Arsenal dit seizoen dragen is de rode baan een stuk breder dan in de nieuwe situatie. Op met name Twitter wordt enigszins spottend gesproken over het uitgelekte thuisshirt van de nummer tien in de Premier League: "Misschien gaan we net als Ajax spelen als we er qua shirt ook zo uitzien", zo schrijft iemand op Twitter. "Volgens seizoen geen Europees voetbal, dus zorgt Arsenal ervoor dat we eruit zien als Ajax. Op die manier lijkt het net alsof we nog gewoon actief zijn in Europa", zo brengt een ander als grap naar voren op internet. Arsenal komt normaal gesproken deze zomer met een nieuw thuis- en uitshirt en waarschijnlijk ook een derde tenue.

Het is inderdaad nog maar de vraag of Arsenal gezien de stand in de Premier League volgend jaar op het Europese toneel te bewonderen is. Met de huidige tiende plek en het feit dat er nog maar acht speelronden zijn in de Premier League lijkt het elftal van manager Mikel Arteta voor een hels karwei te staan. Arsenal kan wel via de Europa League een Europees ticket in de wacht slepen. The Gunners staan donderdag voor het eerst tegenover Slavia Praag in de kwartfinale van het tweede Europese toernooi.