Feyenoord mist vier spelers als gevolg van coronabesmetting

Vrijdag, 2 april 2021 om 13:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:19

Voor het eerst sinds begin oktober is er een positieve coronatest vastgesteld bij Feyenoord. De nog anonieme besmette speler kan er zondag tegen Fortuna Sittard niet bij zijn. Datzelfde geldt voor drie spelers die in preventieve quarantaine zijn gegaan. In totaal moet trainer Dick Advocaat het dus stellen zonder vier spelers uit de A-selectie.

Feyenoord maakt niet bekend om wie het gaat. "De bewuste speler werd eerder deze week tussentijds getest nadat hij symptomen kreeg", meldt de club via de officiële kanalen. "De bewuste speler werd eerder deze week tussentijds getest nadat hij symptomen kreeg. Preventief is nog een drietal spelers in quarantaine gegaan, omdat zij langer dan vijftien minuten nauw in contact zijn geweest met de positief geteste speler. Dit kwartet maakt komende zondag dus in elk geval geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie."

"In de aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard van aankomende zondag is de complete selectie en de staf van Feyenoord vrijdagochtend getest op corona", vervolgen de Rotterdammers op hun website. "De club volgt hierin het protocol van de KNVB dat opgesteld is op basis van de richtlijnen van de RIVM. De testuitslagen volgen uiterlijk zaterdagochtend."