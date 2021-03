De Ligt kondigt statement van Oranje tegen Qatar aan

Vrijdag, 26 maart 2021 om 13:13 • Laatste update: 13:37

De nationale ploegen van Noorwegen en Duitsland kwamen eerder deze week al met een statement richting het WK in Qatar. Matthijs de Ligt vertelt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland, die zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA wordt afgewerkt, dat het Nederlands elftal ook een statement zal maken. Hoe dat er precies komt uit te zien, maakt de verdediger nog niet bekend.

“Ik kan je een primeurtje geven, dat we iets zullen doen. Wat kan ik niet zeggen, dat zullen jullie morgen wel zien. Dat is zeker in orde”, zo antwoordt De Ligt op vragen over de statements die Noorwegen en Duitsland maakten. “Ja, we hebben het uitgebreid besproken. Het is een gevoelig onderwerp en het is duidelijk wat onze mening is. Wij vinden het een lastige situatie met de rechten voor gastarbeiders.”

"Het wordt in de groepsapp besproken. Iedereen leest het en ziet er wat van, ook al ben je bij de club", gaat De Ligt later tijdens de persconferentie verder. Er is donderdag besloten om tijdens de wedstrijd tegen Letland een statement te maken. "Het is een actueel onderwerp en op het moment dat het gaat leven in de media, ga je toch discussiëren met elkaar. We hebben een spelersraad, die zal er extra aandacht aan besteden om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk neem je met z'n allen een beslissing, wat het beste is voor het team. Dat is een groepsgebeuren, maar de spelersraad gaat daar het meest mee aan de gang en legt het voor aan de groep. Iedereen moet er achter staan, dat is het belangrijkste."

De Boer krijgt de vraag waarom Oranje rond de uitwedstrijd tegen Turkije (4-2 nederlaag) geen statement maakte. "Dat is in goed overleg met de KNVB gegaan, we willen andere bonden erbij betrekken", reageert de bondscoach. "Nu leeft het gevoel dat iedereen daarvoor staat, Het is niet goed in Qatar, nog steeds niet. Dit is ook een thuiswedstrijd, we hopen dat het goed overkomt."

De spelers van Noorwegen droegen woensdag tijdens de warming-up voor het duel met Gibraltar een wit shirt met de tekst 'Respect, op en naast het veld'. Vlak voor de aftrap trokken de spelers weer een ander shirt aan met de tekst 'Mensenrechten, op en naast het veld' en daarmee poseerden ze tijdens het zingen van de volksliederen. De Duitse nationale ploeg droeg een dag later voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland zwarte shirts met een witte letter daarop. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights'.