Frank de Boer: ‘Ik hoef hier toch niet met tranen voor je te gaan staan?’

Woensdag, 24 maart 2021 om 22:05 • Laatste update: 22:18

Frank de Boer was na afloop van het verloren WK-kwalificatieduel met Turkije (4-2) met name teleurgesteld over het spel dat Oranje in de eerste helft op de mat legde. Voor de camera van de NOS blikte de bondscoach terug op de nederlaag, die volgens De Boer vooral te wijten valt aan het gebrek aan tempo in het spel en fortuin. Ondanks de verliespartij is er nog geen man overboord met het oog op de kansen voor WK-kwalificatie, vindt zowel de oefenmeester als Rafael van der Vaart.

“Het zat ons niet mee”, concludeerde De Boer na afloop. “Je weet dat zij loeren op de omschakeling, en het eerste doelpunt is daar een schoolvoorbeeld van natuurlijk. De Turken mogen niet klagen over het geluk vandaag met de bal die van richting veranderd werd. In het begin moet je gewoon die overtreding maken zodat zij niet kunnen omschakelen, maar dat is niet gebeurd.” De Boer doelde op de 1-0 van Burak Yilmaz. Na een hoekschop van Oranje dacht het team van De Boer recht te hebben op een strafschop, waarna de Turken snel omschakelde. Yilmaz kon vrijuit schieten en zag de bal via de arm van Matthijs de Ligt in het doel belanden. “We hadden wel veel de bal en bij vlagen goede combinaties. Zo kreeg Donyell Malen twee opgelegde kansen rondom de zestien. Normaal gesproken heeft hij een vrij dodelijk schot, al was hij ditmaal niet scherp genoeg om de keeper te verrassen.”

Vooral het tempo dat Oranje aanvoerde was in de ogen van De Boer ondermaats, waardoor Nederland nauwelijks bij machte was door de Turkse defensie te breken. “De eerste helft was zeker niet goed en we maakten teveel fouten en we speelden in een veel te laag tempo. Maar als de tegenstander zich zo onder druk laat zetten dan lijkt het of je niet zo agressief bent, maar het was heel moeilijk om daar doorheen te komen. We probeerden het wel, maar het had wel sneller van links naar rechts gekund. In de tweede helft ging het een stuk beter, dus ik kan niet zeggen dat ze niet hun stinkende best gedaan hebben”, aldus De Boer.

Op de vraag van de verslaggever of De Boer diens stem moest verheffen na afloop, was het antwoord duidelijk: “Nee, dat doe je meestal als iedereen erbij is, maar er zaten nog twee jongens bij de dopingcontrole. Ik heb mijn stem dus niet verheft, maar ik heb wel gezegd dat het een zeer teleurstellend resultaat is en dat we zaken beter moeten doen. Turkije was gewoon dodelijk effectief vandaag. Het is een heel slecht resultaat, dus we moet ne onze rug rechten. We moeten zorgen dat we niet meer punten gaan morsen, en vooral niet tegen deze tegenstander. Het is een goede ploeg, maar zeker geen tegenstander waar wij van moeten verliezen”, aldus de coach, die vond dat de verslaggever te negatieve vragen stelde. “We vinden het verschrikkelijk, maar ik hoef hier toch niet met tranen in mijn ogen voor je te gaan staan? We weten dat het beter moet en dat we beter kunnen”, besluit De Boer.

Van der Vaart sloot zich vanuit de studio vervolgens volledig aan bij de bondscoach, en vindt dat de nederlaag weinig zegt. “Ik begrijp hem wel: hij hoeft toch niet te gaan huilen? Het is gewoon een kloteavond voor ons allemaal. Turkije, jezus man. Daar moet normaal gesproken met twee vingers in je neus van winnen”, aldus de analist, die wel van mening is dat De Boer een aandeel had in de nederlaag vanwege de gemaakte keuzes. “Klaassen, die overigens echt een wereldgoal maakte, had ik veel eerder ingebracht. Ik zou hem in de rust al gebracht hebben, want het liep voor geen meter en je stond 2-0 achter. Marten de Roon krijgt toch wel vaak het vertrouwen. Ik heb niets tegen die jongen, want hij doet het heel goed bij zijn club. Maar het is toch gek dat Klaassen, die nu iedere wedstrijd bij Ajax scoort, niet speelt bij het Nederlands elftal?”