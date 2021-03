Hans Kraay junior haalt uit naar ‘vieze, vuile lafaard’ bij Turkije - Nederland

Woensdag, 24 maart 2021 om 21:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:19

Hans Kraay junior noemt Simon Bennett, de assistent-scheidsrechter bij het WK-kwalificatieduel tussen Turkije en Nederland (4-2), een 'vieze, vuile lafaard'. Volgens Kraay junior had de grensrechter kunnen zien dat de bal in de eerste helft na een kopbal van Matthijs de Ligt de doellijn was gepasseerd. Dat Bennett snel op de doellijn ging staan toen het moment al voorbij was, lijkt de analist nog het meest te steken.

Ozan Kaban haalde de kopbal van De Ligt van de lijn. Scheidsrechter Michael Oliver en grensrechter Bennett zagen er geen doelpunt in, en er was geen VAR aanwezig om het vermeende doelpunt te checken. "Dit is gewoon een leugenaar, die grensrechter", zegt Kraay junior op ESPN. "Het is een vieze, vuile lafaard. Hij staat helemaal verkeerd, maar waarom staat hij niet op de achterlijn? En dan daarna even heel stiekem als een klein kind op de achterlijn gaan staan... Maar ondanks dat hij er niet staat, kan hij het toch wel zien? Ik overdrijf als ik zeg dat ik het driehonderd procent zeker weet, maar dit is gewoon een goal. Een blind paard ziet dit toch wel, of niet?"

Kraay junior noemt het een schande dat er geen VAR aanwezig was voor het duel, vooral om de vermeende treffer van De Ligt. De analist vond het wél terecht dat de bal tegen de arm van Okay Yokusly, vlak voordat Turkije uit de counter 1-0 maakte, niet bestraft werd. "Ik zanik zelf ook vaak over de VAR, zeker met al dat achterlijke gedoe met al die handsballen. Daarom vond ik die eerste handsbal geen penalty, maar volgens de regels zou je hem kunnen geven. De scheidsrechter kon het niet zien, de grensrechter kon het volgens mij wél zien, maar van mij hoeft het niet."

Marten de Roon, die als basisspeler begon bij Oranje, komt tegenover ESPN eveneens terug op de arbitrale beslissingen. "De penalty (na een duw van Donyell Malen op Okay Yokuslu, red.) heb ik niet gezien, want ik was in duel", aldus De Roon. "Matthijs stond achter me en zei dat de bal tegen de hand kwam en dat hij 'm anders had binnengeschoten. De kopbal van Matthijs leek voor ons zeker binnen. Ik vind het raar dat er geen doellijntechnologie en eventueel een VAR is bij zo'n belangrijke wedstrijd. De grensrechter kan het met het blote oog niet zien. Als je dan een beetje hulp van een horloge hebt, zou dat lekker zijn."