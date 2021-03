Tuttosport pakt uit: De Ligt wordt nieuwe ‘capitano’ van Juventus

Woensdag, 24 maart 2021 om 08:38 • Yanick Vos

Matthijs de Ligt wordt volgend seizoen mogelijk de nieuwe aanvoerder van Juventus. Volgens Tuttosport is de kans groot dat Giorgio Chiellini na dit seizoen stopt, waarna de band om de arm gaat van de 21-jarige mandekker. De 36-jarige Chiellini heeft een aflopend contract en volgens diverse media krijgt hij geen nieuw voorstel om zijn voetballoopbaan in Turijn voort te zetten.

De Ligt prijkt woensdag op de voorpagina van de krant uit Turijn. “De Ligt capitano”, kopt Tuttosport. De Oranje-international is sinds zijn overstap van Ajax naar Juventus in 2019 uitgegroeid tot een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Andrea Pirlo. Ondanks zijn leeftijd wordt hij gezien als een van de leiders van de ploeg en wellicht mag hij zich volgend seizoen aanvoerder noemen.

Doordat Chiellini dit seizoen door blessureleed veelvuldig aan de kant staat, ging de band dit seizoen vaak om de arm van Leonardo Bonucci. Omdat de 33-jarige Italiaanse centrumverdediger ook in de herfst van zijn carrière zit, denkt men er in Turijn aan om De Ligt te promoveren tot aanvoerder. De ex-Ajacied was ook in Amsterdam al op jonge leeftijd captain. Als achttienjarige kreeg hij van Erik ten Hag de band om zijn arm.

In maart 2018 werd De Ligt bij Ajax gepromoveerd tot aanvoerder. Destijds was Joël Veltman de captain, maar omdat hij zijn basisplaats verloor ging de trainer op zoek naar iemand anders. Ondanks de aanwezigheid van spelers als Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar koos de trainer voor De Ligt. “Leeftijd zegt me niet zo veel”, verklaarde Ten Hag destijds. “Hij is nu al een echte leider. Matthijs de Ligt zet onze verdediging neer. We willen naar een cultuur van winnen. Daar wordt hij heel belangrijk in."