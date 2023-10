Bonucci wacht mogelijk fikse schorsing door achterhouden van informatie

Zondag, 15 oktober 2023 om 17:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:40

Leonardo Bonucci wacht mogelijk een schorsing van zes maanden. De stopper van 1. FC Union Berlin wist volgens meerdere Italiaanse media af van de gokverslaving van Nicolò Fagioli, die betrokken zou zijn bij illegale gokactiviteiten. Volgens de wet had Bonucci zijn kennis moeten delen met de openbaar aanklager.

Naast Fagioli worden ook Sandro Tonali en Nicolò Zaniolo verdacht van illegale gokactiviteiten. De twee werden donderdag weggestuurd bij de Italiaanse nationale ploeg, die in voorbereiding was voor zijn EK-kwalificatieduels met Malta en Engeland. Het tweetal is ondervraagd door de politie en later werd bekend dat ook Fagioli wordt verdacht van illegaal gokken.

Italiaanse media melden dat Bonucci, net als minimaal één andere teamgenoot, wist van het gokken van Fagioli. Dat zou de verdediger zeer duur kunnen komen te staan, daar de typische straf voor het achterhouden van dat soort informatie een schorsing van zes maanden is. Er is overigens geen hard bewijs dat Bonucci zelf ook illegaal gokte.

Fagioli zou volgens de berichten al in augustus hebben toegegeven met een gokverslaving te kampen. Hij heeft zijn club Juventus daarover ingelicht, lang voordat zijn naam uitlekte in de pers. Fagioli moest tijdens het verhoor zijn telefoon afstaan aan de autoriteiten. Op die manier kwam aan het licht dat Bonucci en minimaal één ander persoon afwisten van de gokpraktijken van Fagioli.

Fagioli, Zaniolo en Tonali kunnen maximaal drie jaar geschorst kunnen worden. Fagioli is bereid om volledige medewerking te verlenen. De middenvelder wil bewijs overhandigen aan de openbaar aanklager. Dat en het feit dat Fagioli zijn gokverslaving in augustus al toegaf, kan leiden tot een verminderde straf. Mogelijk komt er volgende week al duidelijkheid over zijn mogelijke strafduur.

Bij Tonali en Zaniolo ligt de zaak wat ingewikkelder. Beide spelers hebben toegegeven illegaal gegokt te hebben, maar ontkennen dat zij weddenschappen hebben geplaatst op voetbal. Het duo claimt dat zij op blackjack en poker hebben gegokt. De autoriteiten hebben ook de telefoons en tablets van dat tweetal in beslag genomen.

De kans is overigens groot dat het niet bij Fagioli, Tonali en Zaniolo blijft. Zeker tien spelers uit de Serie A zouten ook illegale gokactiviteiten hebben ondernomen. Geruchten dat AS Roma-verdediger Nicola Zalewski één van die namen zou zijn, werden door de Pool zelf keihard ontkend.