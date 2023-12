Feyenoord staat in EL toch niet tegenover 121-voudig Italiaans international

Leonardo Bonucci gaat toch niet aan de slag bij AS Roma, zo schrijft onder meer La Gazzetta dello Sport. De inmiddels 36-jarige Italiaan is te duur bevonden door de Friedkin Group, de eigenaar van de Romeinen.

Bonucci maakte afgelopen zomer de transfervrije overstap van Juventus naar 1. FC Union Berlin. De 121-voudig international kwam tot op heden tienmaal uit voor de club uit de hoofdstad van Duitsland. Wanneer hij fit is, schommelt Bonucci tussen bank en basis.

Roma had Bonucci graag verwelkomd, daar trainer José Mourinho werkt met een dunne selectie. Bovendien stelt de Portugees vrijwel altijd drie centrumverdedigers op, waardoor de belasting in die linie groot is.

Mede door de knieblessure van Chris Smalling heeft Mourinho er graag een extra centrumverdediger bij. Daarnaast neemt Evan Ndicka, vaste basisspeler, met Ivoorkust deel aan de Afrika Cup, die van 13 januari tot 11 februari in Ivoorkust gehouden wordt.

Een deal tussen Roma en Bonucci leek dichtbij te zijn. Alessandro Lucci, de zaakwaarnemer van Bonucci, had volgens de berichten al een akkoord bereikt met technisch directeur Tiago Pinto over een contract tot het einde van het seizoen. Bonucci zou in die periode 800.000 euro verdienen.

Van een deal komt het hoogstwaarschijnlijk echter niet. De Friedkin Group heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Bonucci zou inclusief belastingen en andere bijkomende rekeningen zo'n twee miljoen euro kosten en dat is de club te gortig voor een speler die in mei 37 wordt. De club investeert dat geld liever in een speler die in de toekomst een mooie transfersom kan opbrengen.

Roma heeft een zeer beperkt budget en kwam afgelopen zomer al bijna in de problemen met de Financial Fair Play-regels. Roma moest voor 30 juni voor 30 miljoen euro aan inkomsten verzamelen en daarin slaagde het zo goed als, waardoor Roma een serieuze straf ontliep.

De driemansverdediging van Roma bestaat doorgaans uit Gianluca Mancini, Diego Llorente en Ndicka. Mourinho heeft normaliter ook de beschikking over Smalling en Marash Kumbulla, maar zij zijn momenteel geblesseerd. Roma neemt het in februari in de tussenronde van de Europa League tweemaal op tegen Feyenoord. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finale van het tweede Europese clubtoernooi.

