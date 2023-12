‘Roma denkt met Feyenoord in aantocht aan grote naam als winterversterking’

Het zou deze winter zomaar tot een breuk kunnen komen tussen Leonardo Bonucci en 1. FC Union Berlin. De 36-jarige verdediger komt amper in de plannen voor in de Duitse hoofdstad en heeft volgens Corriere dello Sport te kampen met heimwee. Het AS Roma van José Mourinho heeft belangstelling getoond.

De verbazing was groot bij velen, toen Bonucci afgelopen zomer plots opdook bij Union Berlin. De verdediger kwam transfervrij over van Juventus en tekende een contract voor een jaar, dat middels een optie kon worden verlengd met een tweede jaar.

Verwacht wordt dat dat laatste niet zal gebeuren. Sterker nog: Bonucci wil deze winter al terugkeren naar zijn geboorteland, zo klinkt het. De verdediger heeft heimwee naar zijn familie, die niet is meegereisd van Turijn naar Berlijn.

De drang naar huis kan niet los worden gezien van de sportieve prestaties van Bonucci. De Europees kampioen van 2021 verscheen dit seizoen slechts zeven keer op het veld in de Bundesliga, waarvan zes keer als basisspeler.

Onder de inmiddels ontslagen Urs Fischer werd Bonucci in zijn laatste wedstrijd (0-4 verlies bij Bayer Leverkusen) na een kwart wedstrijd gewisseld vanwege dijbeenklachten. Onder diens opvolger Nenad Bjelica bleef de Italiaan twee volledige wedstrijden op de bank en mocht hij invallen tegen 1. FC Köln.

In Italië houdt men er rekening mee dat Bonucci zijn laatste wedstrijd in dienst van Union heeft gespeeld. AS Roma ziet de mandekker graag komen. De Romeinen willen in de tweede seizoenshelft klimmen op de ranglijst en treffen Feyenoord in de tussenronde van de Europa League (15 en 22 februari).

Indien het daadwerkelijk tot een deal komt, zal Bonucci het treffen met zijn voormalig werkgever Juventus moeten missen. Roma en Juventus nemen het op 30 december tegen elkaar op. Begin mei zal Juventus te gast zijn in Stadio Olimpico.

Bonucci speelde het grootste gedeelte van zijn carrière in het zwart en wit van Juventus, waarvoor hij tussen 2010-2017 en 2018-2023 tot 290 competitiewedstrijden kwam. In Italië kwam hij verder uit voor onder meer AS Bari, AC Milan en Internazionale.

