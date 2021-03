‘Ik zou niet weten welke speler van AS Roma een versterking zou zijn voor Ajax’

Vrijdag, 19 maart 2021 om 14:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:47

Ajax is tegen AS Roma topfavoriet voor het bereiken van de halve finale in de Europa League, zo oordeelt Mike Verweij. De clubwatcher van De Telegraaf gaat zelfs zo ver dat hij denkt dat geen enkele speler uit het huidige basiselftal van Roma een versterking zou zijn voor Ajax. "Ik denk dat Ajax echt gewoon een hele grote kans heeft om door te gaan", aldus Verweij op Clubhouse. De bookmakers geven Ajax en AS Roma overigens ongeveer evenveel kans om door te gaan, terwijl databureau FiveThirtyEight de kansen van de Amsterdammers op 59 procent tegen 41 voor Roma inschat.

Verweij is niet onder de indruk van de resultaten van AS Roma dit seizoen. "Volgens mij is de conclusie ook: als je ziet dat je tegen de nummer zes van de Serie A speelt, die vijftien punten achter Internazionale staat... Ze zijn eerste geworden in een groep met Young Boys, Cluj en CSKA Sofia. Ik zou ook niet weten welke speler van AS Roma een versterking zou zijn voor Ajax. Ik denk dat Roma geen probleem is."

En dus spreekt Verweij van een gunstige loting. "Ik hoopte vooraf vooral dat ze Manchester United niet zouden loten, dat vind ik ook een hele gevaarlijke tegenstander. In de halve finale wordt het wel een dubbeltje op zijn kant denk ik, maar ook United is te kloppen." De Engelsen moeten in de kwartfinale dan wel afrekenen met Granada. "Dat is eigenlijk wel heel gek. Een paar jaar geleden riepen we: 'Een Nederlandse ploeg komt nooit meer ver in Europa.' En dat je nu zegt: Ajax moet AS Roma en Manchester United kunnen hebben, en misschien in de finale ook nog wel Arsenal of Villarreal."

Ook Valentijn Driessen komt aan het woord op Clubhouse. De journalist wordt gevraagd naar de ideale basiself van Ajax in Europa. "Zoals de voorhoede er gisteren uitzag (Antony, Dusan Tadic en David Neres, red.), dat is denk ik de ideale voorhoede. En het middenveld met Ryan Gravenberch en Daley Blind, daar houd ik ook van. Heel veel voetbal op het middenveld. Alleen dan heb je wel wat minder voetbal van achteruit. Maar als je Jurriën Timber erbij hebt, samen met Lisandro Martínez, Devyne Rensch rechtsback en Nicolás Tagliafico linksback, dan denk ik dat je een aardig elftal hebt." In dat geval zou Edson Álvarez, donderdag tegen Young Boys (0-2 zege) nog centrumverdediger, naar de bank verhuizen.