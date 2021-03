Afellay: ‘Ga er maar aan staan als je zo’n contract voorgeschoteld krijgt’

Maandag, 15 maart 2021 om 09:14 • Chris Meijer

Ibrahim Afellay kan begrip opbrengen voor de beslissing van Brian Brobbey om Ajax te verlaten voor RB Leipzig. De oud-middenvelder zei in het programma Studio Voetbal van de NOS dat hij echter eerder ervoor had gekozen om een langdurig contract bij Ajax te tekenen, om daarna twee jaar verhuurd te worden aan FC Utrecht. “Er zijn genoeg voorbeelden van jongens die op die leeftijd naar het buitenland zijn gegaan en met wie het niet goed is afgelopen”, gaf Afellay te kennen.

“Het ligt eraan hoe je het bekijkt”, zo begon Afellay toen de situatie van Brobbey ter sprake kwam. De negentienjarige spits tekent een vierjarig contract bij RB Leipzig, met een jaarsalaris van naar verluidt drie miljoen euro. Ajax bood hem een miljoen euro, een bedrag dat nog kon oplopen naar anderhalf miljoen euro. “Die jongen kan ook een standpunt hebben van: misschien breek ik morgen wel mijn been en nu verzeker ik mijn toekomst voor mij en mijn familie. Ga er maar aan staan als je zo’n contract voorgeschoteld krijgt, om dan ‘nee’ te zeggen. Aan de andere kant is Haller onlangs aangetrokken voor een aantal jaar en ik vind het knap hoe Brobbey zich staande heeft gehouden in de afgelopen tijd, met al die perikelen die rond hem speelden. Als er een beroep op hem werd gedaan, leverde hij toch in goals en assists.”

Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg waar Afellay zelf voor had gekozen. “Ik denk dat ik er in zijn situatie voor had gekozen om een langdurig contract te tekenen bij Ajax en dan mezelf twee jaar zou laten verhuren aan FC Utrecht, om daar vlieguren te maken om mezelf door te ontwikkelen. Als je toch niet besluit om de concurrentiestrijd aan te gaan”, antwoordt de oud-international. Collega-analist Theo Janssen sprak van een ‘lastige situatie’ voor Brobbey.

“Als je Haller koopt voor 22,5 miljoen, weet je als spits die daarachter zit dat je niet veel gaat spelen. Ze hebben er eentje aangetrokken die zoveel geld kost, dus dan ga je gewoon op het bankje zitten”, concludeerde Janssen. “Niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan met hem, want een halfjaar geleden hadden we het nog niet over Brobbey. Ik heb hem zelf een jaar geleden gezien bij de Onder-19 en daar zag ik een goede spits, maar er ontbrak nog best veel aan. Nu zie je dat hij het best wel snel oppakt: hij houdt ballen beter vast, kaatst beter.”

“Ik denk dat hij daar gaat spelen. Ibi zei net dat er een hoop jongens in het buitenland mislukken. Maar wij halen hier ook jongens uit allerlei landen en er zijn er een heleboel bij wie het goed afloopt. Brobbey is 19, maar heeft het lijf van een 25-jarige. Daardoor kan hij gewoon direct het veld in”, zo haakte Pierre van Hooijdonk in. “Wat dacht je van die verdedigers in Duitsland?”, reageerde Afellay. “Die zijn fysiek ook aardig sterk. Kijk, neem Patrick van Aanholt en Jeffrey Bruma. Die zijn ook op hele jonge leeftijd naar het buitenland gegaan en hebben zich op een gegeven moment ook door huurperiodes doorontwikkeld.”