Wat staat Brian Brobbey te wachten bij RB Leipzig en wat gaat Ajax nu doen?

Vrijdag, 12 maart 2021 om 18:10 • Thijs Verhaar • Laatste update: 18:02

Brian Brobbey heeft vrijdag wereldkundig gemaakt dat hij zijn carrière na dit seizoen vervolgt bij de Duitse topclub RB Leizpig. Daar ziet hij meer kansen voor zichzelf dan bij Ajax, dat anderhalf jaar probeerde om zijn aflopende contract te verlengen. Nu dat tevergeefs blijkt, kijkt Voetbalzone alvast vooruit naar komende jaargang. Hoeveel perspectief is er bij de Duitse nummer twee en hoe wordt daar gereageerd op zijn komst?

Door Thijs Verhaar

O, wat sloeg het nieuws hard in toen Ajax op woensdag 3 februari bekend maakte dat Brobbey definitief afzag van de optie om zijn contract te verlengen. De club had hem immers een riante aanbieding gedaan en trainer Erik ten Hag herhaalde net als zijn spelers bijna dagelijks hoe graag hij de jonge spits erbij wilde houden. Zelfs afgelopen donderdag nog, toen de negentienjarige aanvaller als invaller voor het slotakkoord zorgde bij de 3-0 zege op Young Boys in achtste finales van de Europa League. “Dat die jongen heel veel kwaliteiten heeft, is duidelijk”, prees de trainer, die de afgelopen weken meermaals uitsprak dat Ajax nog altijd bezig was om hem van gedachten te doen veranderen. “We hebben er denk ik heel veel van gezegd, dat al die talenten die naar buitenland gaan, eigenlijk mislukt daar 95 procent van. Ik zou hem wensen om bij Ajax te blijven en met ons deze ontwikkeling verder te zetten. Voor het team, maar ook voor hemzelf. De kans op een mooie carrière is dan het grootst. Maar als hij anders kiest, dan respecteer ik dat.”

Zelf hield de spits na zijn glansrijke invalbeurt de lippen op elkaar met de mededeling het liefst alleen over de wedstrijd te praten. Amper een uur later volgde van transferexpert Fabrizio Romano echter al de mededeling dat de lang gespeculeerde overgang naar de Bundesliga nu daadwerkelijk rond was en op vrijdagochtend bevestigde Leipzig die berichtgeving. De Duitse topclub is verheugd om een groot talent als Brobbey transfervrij in te lijven en heeft hem voor vier jaar vastgelegd. “Hij had aanbiedingen van topclubs in Europa en we zijn dolblij dat Brian ervoor heeft gekozen om hierheen te komen”, jubelde sportief directeur Markus Krösche in een persbericht. Hij noemt Brobbey een jonge, veelzijdige en vastberaden speler’. “Daarmee pas hij perfect binnen het profiel wat Leipzig zoekt. Hij heeft bij Ajax het bewijs al geleverd dat hij ook op het grote podium in Europa kan presteren.”

Een zoektocht op sociale media wijst uit dat de fans van Leipzig niet allemaal even enthousiast zijn. Aan de ene kant is men trots dat die Roten Bullen weer een groot talent weten vast te leggen, maar tegelijkertijd is er ook een stroming die verbaasd reageert op het feit dat er alweer een spits wordt aangetrokken. De club heeft met Yussuf Poulsen, Alexander Sörloth en Hee-chan Hwang immers al drie nummers negen, terwijl ook Christopher Nkunku en Emil Forsberg als centrumaanvaller uit de voeten kunnen in de brigade van trainer Julian Nagelsmann. “Hij verwacht van zijn aanvallers dat ze beweeglijk zijn en veel roteren van positie. Zijn spits moet dus vooral slim, snel en doelgericht zijn”, legt SPOX-journalist Stanislav Schlupp op verzoek van Voetbalzone uit. “Van alle opties in de voorhoede doet Poulsen dat het best, dus is hij nu de eerste keuze.”

De Deen wist dit seizoen in de Bundesliga echter nog niet vaker dan vijf keer te scoren, waarmee hij op gelijke hoogte staat met Forsberg. Nkunku heeft er zes, Sörloth drie en Hwang staat in zijn eerste seizoen na tien optredens zelfs nog helemaal droog, dus zo bezien is het voor de clubleiding geen gekke gedachte om te zoeken naar een doelpuntenkanon. Want dat is Brobbey in potentie. De negentienjarige spits was dit seizoen in 213 speelminuten in de hoofdmacht van Ajax betrokken bij zes goals (vier treffers + twee assists): elke 36 minuten dat Brobbey speelt, levert hij een bijdrage aan een doelpunt. Dat zijn cijfers waar ook Leipzig-trainer Nagelsmann razend enthousiast van is geworden: “Qua postuur en spel is hij relatief vergelijkbaar met Romelu Lukaku. We hopen natuurlijk dat hij net zo succesvol gaat worden en het namens ons laat zien op het hoogste niveau”, stelde de oefenmeester vrijdagmiddag op de persconferentie.

Tegelijkertijd stelt hij echter dat Brobbey op zijn jonge leeftijd nog veel te leren heeft en dat het niet eerlijk is om meteen wonderen te verwachten van de Nederlander. “We mogen niet denken dat hij meteen als Lukaku speelt, want dat is niet realistisch. Zelfs niet nu we zien dat hij het zo goed doet bij Ajax”, verwijst de coach naar Brobbey zijn goals tegen Young Boys en Lille in de Europa League. De oefenmeester staat er echter om bekend zijn teams met buitengewoon veel pressie te laten spelen, wat enorm veeleisend is voor het uithoudingsvermogen van zijn spelers. Dat is zoals bekend de voornaamste reden waarom de jongeling lang moest wachten op zijn kans bij Ajax I.

Schlupp adviseert hem daarom om flink in zijn conditie te investeren, want anders gaat hij het niet redden in de 3-1-4-2-formatie van Nagelsmann. De journalist legt uit dat de coach graag één sterk aanspeelpunt heeft, waar een andere, meer wendbare aanvaller omheen zwerft. Het laat zich raden welke van de twee Brobbey moet zijn als hij volgend seizoen neerstrijkt in de Bundesliga, maar ook de ‘kapstok’ van het elftal moet veel meters maken in het countervoetbal van Leipzig. “Gelukkig heeft hij wel veel snelheid, dus ik zie hem eigenlijk heel goed passen bij de club. Ze spelen heel aanvallend, fris voetbal en hij heeft bij Ajax natuurlijk jarenlang geleerd hoe effectief positiewisselingen zijn in de voorhoede. Nagelsmann zweert daarbij en het is heel effectief: afgelopen seizoen zette de ploeg met 81 goals een clubrecord neer in de Bundesliga en met een veelscorende spits wordt het elftal nog veel gevaarlijker.”

Bij Leipzig krijgt Brobbey te maken met de pas 33-jarige trainer Julian Nagelsmann, die wordt gezien als de kroonprins van het Duitse trainersgilde. "Hij is een jonge en heel goede trainer, van wie ik veel kan leren. Het team is stabiel en oogt als een eenheid", aldus Brobbey.

De journalist van SPOX betwijfelt echter of Brobbey meteen de eerste keuze gaat zijn. “Als je kijkt naar het aantal aanwezige spitsen, gok ik dat hij geduld moet hebben. Vooral omdat er geen geruchten zijn over uitgaande transfers, maar tegelijkertijd weet je het met Nagelsmann maar nooit”, aldus Schlupp. De kroonprins van het Duitse trainersgilde staat erom bekend jongelingen het vertrouwen te geven als ze dat in zijn ogen verdienen. “Hij verwacht heel veel van zijn spelers, maar geeft ze ook de kans als ze kwaliteit leveren. Lazar Samardzic (19) en Joscha Wosz (18) krijgen bijvoorbeeld heel wat speeltijd, ook in de topwedstrijden”, stelt de journalist, die aangeeft dat Leipzig zelfs lange tijd het beleid voerde dat er alleen spelers mochten worden gekocht als ze jonger dan 25 jaar waren. “Sinds ze in de Bundesliga zitten, streven ze meer naar een mix, maar nog altijd is er volop jeugd en met Nagelsmann hebben ze de perfecte trainer om zich verder te ontwikkelen.”

Brobbey heeft het dus grotendeels zelf in de hand of hij de concurrentie van Poulsen, Sörloth en Hwang de baas kan en Schlupp geeft hem nog een steuntje in de rug mee. “Erling Haaland en Jadon Sancho hebben recent maar weer bewezen dat de Bundesliga een heel goede competitie kan zijn om jezelf op de kaart te zetten en Brobbey heeft het geluk dat het voor Nagelsmann helemaal niets uitmaakt of je een prijskaartje van dertig miljoen euro om je nek hebt hangen of dat je transfervrij bent gehaald”, aldus de journalist. “Natuurlijk zal dat voor de clubleiding wel een extra pre zijn geweest, maar ik ben er zeker van dat het voor zijn speelkansen niet van invloed gaat zijn. Hij moet gewoon keihard werken, zich aanpassen en wie weet kan hij zichzelf nog een beetje extra in de spotlights zetten door goed af te sluiten bij Ajax.”

In Amsterdam is het echter maar de vraag of hij nog speeltijd gaat krijgen van trainer Erik ten Hag. Lange tijd was het in de Johan Cruijff ArenA beleid om spelers die niet wilden verlengen op de tribune plaats te laten nemen, maar sinds Brobbey in februari aankondigde te zullen vertrekken, is hij concurrent Lassina Traoré juist gepasseerd in de pikorde. “De beste speelt”, was Ten Hag daarin steeds resoluut. Het kan echter zijn dat die insteek verandert nu alle hoop op een verlenging bij Ajax de prullenbak in is verdwenen, maar Ten Hags uitspraken van donderdagavond doen vermoeden dat hij niet van plan is om Brobbey te slachtofferen om zijn keuze. “Ik zal tot het einde van het seizoen aan hem blijven werken, hem blijven motiveren, steunen en proberen te verbeteren”, beloofde hij plechtig, terwijl Brobbey zelf aangaf alles te blijven geven voor de Amsterdammers. "Dat is wat ik moet doen, toch? Het gevoel is zeker weten nog goed. Het contact met de spelers is helemaal top. Ik kan goed met iedereen omgaan, dat is helemaal top. Het zit helemaal niet in mijn hoofd. Ik focus me gewoon op Ajax."

In december gaf de spits in een exclusief interview met Voetbalzone nog aan dat hij dolgraag een grote prijs wil winnen met Ajax en op dit moment ligt hij op koers om de landstitel te winnen, terwijl ook de kwartfinale van de Europa League mede door zijn toedoen binnen handbereik is. Op zijn manier kan hij dus nog altijd een droomafscheid bewerkstelligen, al hadden fans van Ajax natuurlijk liever gezien dat hij pas veel later de sprong zou wagen. “We zullen wel zien hoe het loopt”, sprak de spits in december nog cryptisch, hoewel hij toen al liet blijken dat Duitsland zijn volgende bestemming moest worden. “Engeland, Spanje en Duitsland vind ik allemaal mooie competities, maar in de Bundesliga denk ik met mijn spel het beste tot mijn recht te komen”, verklaarde de spits. “Ook krijgen talenten daar net als bij Ajax echt de kans om zichzelf te bewijzen. In Engeland zie je bijvoorbeeld veel sneller dat er weer een nieuwe speler wordt gekocht als het even niet loopt.”