Noa Lang verstuurt laatste sollicitatie voor Nederlands elftal

Zondag, 7 maart 2021 om 17:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:54

Noa Lang heeft zondag, enkele uren voor de bekendmaking van de voorselectie van het Nederlands elftal, zijn dertiende treffer van het seizoen voor Club Brugge gemaakt. Mede dankzij een doelpunt van de aanvaller werd Zulte Waregem met 3-0 verslagen. Het team van trainer Philippe Clement werd de voorbije weken getroffen door een coronagolf, waardoor het iin opeenvolgende donderdagen geëlimineerd werd in zowel de Europa League als de Croky Cup. In de competitie is er nog altijd geen vuiltje aan de lucht: tien overwinningen op rij.

Clement wijzigde zijn basiselftal op twee posities in vergelijking met de bekerwedstrijd tegen Standard Luik (1-0 verlies). Lang nam de plaats van de geschorste Ignace Van der Brempt in, terwijl Eduard Sobol de voorkeur kreeg boven Federico Ricca. Tahith Chong en Ruud Vormer verschenen aan het startsignaal, terwijl Stefano Denswil op de bank zat. Bas Dost ontbreekt nog altijd door een blessure aan de hamstrings.

Zulte leed in de eerste helft tweemaal balverlies met fatale gevolgen. Na 21 minuten was het raak: na balverlies van Damien Marcq had doelman Louis Bostyn nog een goede redding in huis op een schot van Chong, maar de rebound was een prooi voor Youssouph Badji. Tien minuten later vond een opvallend moment plaats toen de doelpuntenmaker tot zijn eigen ongeloof, zonder blessure, werd vervangen door Daniel Pérez.

Club Brugge verdubbelde enkele minuten later de voordelige marge. Sobol ging aan de haal na balverlies van Daniel Opare en maakte oog in oog met Bostyn zijn eerste goal van het seizoen: 2-0. In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Bostyn, al hadden Chong en Lang het vizier niet op scherp staan. Na ruim een uur spelen volgde alsnog een doelpunt van Nederlandse makelij. Chong bediende de vrijstaande Lang bij de tweede paal en de ex-Ajacied faalde niet: 3-0.

Vormer dacht enkele minuten later de 4-0 voor zijn rekening te nemen, maar de VAR keurde het doelpunt wegens minimaal buitenspel van Perez af. Chong werd na 67 minuten vervangen door Daniel Okereke en in de78e minuut werd Lang afgelost door Nabil Dirar. Club Brugge, dat vijftien punten meer én twee wedstrijden minder dan nummer twee Royal Antwerp FC heeft, komt vrijdagavond opnieuw in actie: dan staat het uitduel met Charleroi op het programma.