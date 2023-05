Vermeer en drie andere Nederlanders stellen zich beschikbaar voor Suriname

Woensdag, 17 mei 2023 om 10:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:58

Kenneth Vermeer vervolgt zijn interlandloopbaan bij Suriname. Dat werd woensdagochtend bekendgemaakt door de Surinaamse voetbalbond. De 37-jarige sluitpost speelde voorheen vijf interlands voor het Nederlands elftal. Stefano Denswil (Trabzonspor), Dhoraso Klas (ADO Den Haag) en Daishawn Redan (Venezia FC) hebben zich ook beschikbaar gesteld voor Natio.

Door het versoepelen van de FIFA-regels kan bondscoach Aron Winter vanaf nu een beroep op Vermeer doen bij Suriname. De ervaren doelman debuteerde in 2012 voor Oranje met een 0-0 gelijkspel tegen Duitsland. Zijn laatste interland voor Nederland was een oefeninterland in 2015 tegen Spanje (2-0 winst). Vermeer is formeel clubloos nu zijn contract bij het Amerikaanse Cincinnati FC is afgelopen. Hij speelde in totaal drie seizoenen in de MLS en kwam eerder uit voor onder meer Ajax en Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Denswil, Klas en Redan zijn vanaf nu beschikbaar voor Suriname. Zij bezorgen de bondscoach samen met Vermeer een enorme kwaliteitsimpuls. Redan kwam tot negen duels in Jong Oranje, waarin hij vier keer trefzeker was. Denswil kwam tot zeven optredens, maar slaagde er uiteindelijk niet in om ook A-international te worden. Klas heeft eveneens de dubbele nationaliteit. De middenvelder speelde in tegenstelling tot de andere versterkingen voor Suriname echter geen jeugdinterlands voor Oranje.

Begin deze maand werd bekend dat Henk ten Cate na anderhalf jaar terugkeerde in het trainersvak. De 68-jarige oefenmeester ging verrassend aan de slag als assistent-bondscoach van Winter bij Suriname. "Ik stond altijd klaar om iets voor Suriname te betekenen", zei Ten Cate, wiens moeder Surinaams is, in een persbericht.

Het eerste doel voor Suriname is om de Gold Cup van komende zomer te halen. Op 18 juni treedt het land in dat kader aan tegen Puerto Rico. Bij winst volgt een play-offduel de winnaar van het tweeluik tussen Martinique en Saint Lucia. De Gold Cup vindt plaats van 24 juni tot 16 juli. Daarna zal Suriname zich richten op de kwalificatiereeks voor het WK 2026. Het land droomt van een eerste deelname aan het wereldkampioenschap.