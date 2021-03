Michael Owen doet bizarre claim: Sadio Mané wilde bewust geen penalty

Vrijdag, 5 maart 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:44

Michael Owen doet daags na de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Chelsea (0-1) een tamelijke bizarre claim. De oud-spits van the Reds denkt dat Sadio Mané bewust op de been bleef, toen Antonio Rüdiger hem donderdagavond vloerde in het strafschopgebied van de Londenaren. Volgens Owen gunde de Senegalees de strafschop niet aan Mohamed Salah, die daarmee dichterbij de Gouden Schoen zou komen. Liverpool zou het duel uiteindelijk verliezen en liep daarmee tegen de vijfde achtereenvolgende nederlaag aan op eigen veld, een negatief clubrecord.

De ploeg van Jürgen Klopp kwam donderdagavond onthutsend zwak voor de dag en moest op slag van rust de enige treffer van de wedstrijd slikken, toen Mason Mount fraai afrondde vanaf de rand van het strafschopgebied. “Er was een moment in de eerste helft, waarbij iedere Liverpool-fan in de wereld dacht: Penalty!”, refereert Owen in gesprek met Optus Sport aan het moment waarbij Rüdiger Mané van achteren vloerde. “Ik kon niet geloven dat hij niet naar de grond ging. Ik pleit er niet voor dat hij dat moest doen, maar normaal zie je aanvallers makkelijk naar de grond gaan.”

Owen is van mening dat Mané bewust op de benen bleef om voor een doelpoging te gaan en daarmee een eventuele strafschop niet aan Salah te gunnen. “Ik vraag me af of hij dacht: wacht even, ik ga scoren, want als ik ga liggen krijgt Salah een penalty. We weten allemaal hoe competitief aanvallers zijn. We weten allemaal hoe egoïstisch aanvallers kunnen zijn. Deze spelers strijden samen voor de Gouden Schoen de laatste jaren.” Mané staat dit seizoen tot dusver op zeven doelpunten, terwijl Salah de topscorerslijst in de Premier League aanvoert met zeventien treffers, twee meer dan achtervolger Bruno Fernandes.

Salah won de Gouden Schoen in het seizoen 2017/18, waarna hij de trofee een jaar later moest delen met Mané en Pierre-Emerick Aubameyang. Volgens Owen, die zelf in de seizoenen 1997/98 en 1998/99 met de Gouden Schoen in de handen stond als speler van Liverpool, speelde het egoïsme donderdag een doorslaggevende rol. “Het competitieve karakter tussen Mané en Salah is misschien een wilde theorie, maar we hebben allemaal kunnen zien dat ze niet afspelen als de een er beter voorstaat dan de ander. Daarnaast schudde Salah met zijn hoofd. We weten allemaal hoe graag ze de Gouden Schoen willen winnen. Het zette mij aan het denken.”