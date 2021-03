Noa Lang verwijdert Instagram-posts na hete en pijnlijke bekeravond

Vrijdag, 5 maart 2021 om 07:22 • Yanick Vos • Laatste update: 08:29

Club Brugge werd donderdagavond op dramatische wijze uitgeschakeld in het Belgische bekertoernooi door Standard Luik (1-0). De frustraties liepen in de slotfase hoog op bij de bezoekers, zo ook bij invaller Noa Lang. Na afloop waren de emoties nog niet helemaal bekoeld bij de Nederlands jeugdinternational. Op Instagram wenste hij Standard Luik op cynische wijze veel succes in play-Off 2, om zijn bericht niet veel later offline te halen.

In blessuretijd leek David Okereke gelijk te maken namens Club Brugge. Zijn treffer werd eerst afgekeurd door scheidsrechter Nathan Verboomen, daarna goedgekeurd en vervolgens toch weer afgekeurd. Doelman Simon Mignolet was bij een hoekschop mee naar voren gegaan en werd uiteindelijk bestraft voor een vermeende handsbal. Even daarvoor hadden Ruud Vormer en Lang al kansen om zeep geholpen.

Noa Lang heeft deze post inmiddels weggehaald.

De emoties liepen hoog op bij de spelers van Club Brugge, die niet geholpen konden worden door de VAR omdat de videoscheidsrechter in de kwartfinale van het bekertoernooi niet ingezet wordt. In de slotfase kreeg Lang het aan de stok met verschillende spelers van Standard Luik. Na afloop deelde Lang op social media een sneer uit naar les Rouches: “Veel succes in Play-Off 2”, aldus Lang, die er ook nog een hartje bij plaatste. Ook uitte hij kritiek op de afwezigheid van de VAR: "Een kwartfinale zonder VAR", schreef Lang, om af te sluiten met lachende emoji's. Ook die post haalde hij offline.

In play-off 2 strijden de nummers vijf tot en met 8 voor een Europees ticket, terwijl de nummers 1 tot en met 4 spelen om het kampioenschap in de Champions play-offs. Standard is terug te vinden op de tiende plaats op de ranglijst, Club Brugge is de koploper. Supporters van Club Brugge konden de post van Lang op Instagram wel waarderen, zo blijkt op Twitter.