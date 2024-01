Alderweireld sluit droomjaar in stijl af: vijf prijzen voor Royal Antwerp

Royal Antwerp FC is donderdagavond de grote winnaar geworden van het jaarlijkse voetbalgala in België. De landskampioen en bekerwinnaar ging met liefst vijf prijzen aan de haal: Speler van het Jaar, Doelpunt van het Jaar, Belofte van het Jaar, Trainer van het Jaar en Doelman van het Jaar.

Alsof de dubbel nog niet mooi genoeg was voor Antwerp, werd de club donderdagavond nogmaals uitgebreid in het zonnetje gezet. De meeste aandacht ging uit naar Toby Alderweireld, die twee prijzen in ontvangst nam.

De 34-jarige routinier kreeg de Gouden Schoen voor beste speler van het seizoen en maakte tevens het Doelpunt van het Jaar. Alderweireld schoot Antwerp hoogstpersoonlijk naar de titel in de slotseconden van de laatste wedstrijd van de Champions Play-Offs tegen KRC Genk (2-2).

Daarnaast waren er eretitels voor Jean Butez (Beste doelman) en Arthur Vermeeren (Belofte van het Jaar). De prijs voor Beste trainer ging naar Mark van Bommel. "Het gala is een clean sweep geworden voor Antwerp", aldus Sporza.

Met name de Gouden Schoen voor Alderweireld wordt breed uitgemeten in België. De centrumverdediger behaalde meer stemmen dan de nummers twee en drie Cameron Puertas en Mohamed Amoura (beiden Union Sint-Gillis) bij elkaar opgeteld.

Alderweireld werd de dertiende verdediger die de Gouden Schoen wist te winnen en volgde Simon Mignolet op, die de prijs vorig jaar in ontvangst nam. De mandekker wordt geroemd om zijn leiderschap en persoonlijkheid naast het veld.

Uitslag Gouden Schoen:

1. Toby Alderweireld (Antwerp) - 647 stemmen

2. Cameron Puertas (Union Sint-Gillis) - 278 stemmen

3. Mohamed Amoura (Union Sint-Gillis) - 226 stemmen

4. Mike Trésor (KRC Genk) - 185 stemmen

5. Jan Vertonghen (RSC Anderlecht) - 170 stemmen

